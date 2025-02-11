Відомий гінеколог назвала фактор, за яким можна оцінити стан здоров'я жінки

Чи можна оцінювати здоров'я жінки за менструаціями

За словами лікаря, наявність нормальної регулярної менструації не свідчить про те, що жінка абсолютно здорова, тому що в неї можуть бути якісь інші проблеми зі здоров'ям.

Однак, саме жіноче здоров'я та гормональна функція є головним фактором, як протікає менструація у жінок.

Як тільки відбуваються якісь зміни в характері менструації, то це повинно жінку насторожити. Тоді необхідно звернути до лікаря та здати аналізи.

Які зміни можуть виникнути

Зміни менструального циклу, а саме стали довшими або короткими. Варіантом норми є затримка до тижня.

Але якщо місяць немає місячних, або вони "пішли" два рази на місяць, це вже може свідчити про якусь проблему.

Також, якщо менструації були нормальні, а стали рясними або навпаки, це теж може свідчити про якісь зміни.

"Ми не говоримо про один раз. Один раз, знаєте, як то кажуть, буває з кожним. Але якщо це повторюється у жінки, варто звертати увагу", - пояснила медик.

Наприклад, якщо з'явилася болюча менструація, то це привід для того, щоб звернутися до гінеколога. Тому що іноді менструація - це може бути навіть не про проблему з маткою чи яєчниками. Це може бути про проблему з мозком і щитоподібною залозою.

Що відповідає за перебіг менструації

За словами гінеколога, за менструальну функцію відповідає п'ять ланок. Перша - це кора головного мозку, друга - гіпоталамус - це структура мозку. Третя - гіпофіз, це структура в мозку.

"Ці ланки між собою комунікують і витягують ті гормони, які керують цим оркестром. А матка і яєчники - це виконавці. Проблема може бути на кожного з цих рівнів", - додала експерт.

Лікар навела приклад, коли вона була ще молодим лікарем у неї була пацієнтка 15 років, в якої була зайва вага, менструації по три-чотири тижні. І виявилося, що в неї була пухлина мозку, яка проявлялася саме так. Крім порушень менструального циклу, інших порушень не було.

Тому все ж якщо є порушення циклу, це може свідчити не тільки про гінекологічні проблеми.

Якщо лікар по гінекології не виявив проблем, то варто рухатися далі по системах організму. Це може бути щитоподібна залоза, гіпофіз, наднирник, кишківник, зайва вага чи недостатність ваги. На це все реагує менструальна функція.