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Відомий доктор назвав продукт, який "вбиває" ваше серце. І це не цукор

Названо продукт, який погано впливає на серце (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий доктор Ерік Берг, який веде блог та ділиться порадами, назвав продукт, який "вбиває" серце людини. Звісно, усі думають про цукор, але це не він.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Берг розповів у новому відео, яке вийшло на його YouTube-каналі.

Що шкодить серцю - найбільш небезпечний продукт

За словами доктора, цей продукт - "рушійний фактор", який провокує хвороби серця. Він призводить до виникнення запальних процесів та шкодить артеріям. 

Цей продукт - олія з насіння. Будь-яка олія, яку роблять з насіння, запевняє доктор, дуже шкідлива. При цьому навіть якщо людина відмовилася від цього продукту, вона усе одно у "зоні ризику".

Річ у тому, що олію з насіння додають у готові страви та оброблені продукти. Тому ви можете навіть не підозрювати, що вживаєте цю небезпечну річ.

 

"Рослинна олія є ненасиченою жирною кислотою, тому вона дуже нестійка і схильна до окислення. Світло, повітря, кисень і температура можуть спричинити окислення. Олії з насіння містяться в багатьох продуктах. Вони використовуються в кулінарії, в заправках для салатів, приправах і майже в усіх оброблених продуктах", - наголосив Берг.

Чому олія шкідлива (фото: freepic.com)

Чому олія з насіння шкодить здоров'ю

За словами лікаря, цей продукт може провокувати такі проблеми:

  • запалення артерій
  • підвищення рівня "поганого" холестерину
  • ризик утворення тромбів.

Окрім цього, рослинна олія з насіння може негативно вливати на метаболічні процеси. 

"Перевіряйте етикетки, щоб уникнути споживання олії. Використовуйте вершкове масло, оливкову або кокосову олію, олію авокадо та сало для приготування їжі" - резюмував Берг.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що дієтолог пояснила, чи корисний вінегрет, який так популярний серед українців.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що "модне" вівсяне молоко виявилося шкідливим.

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