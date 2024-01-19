Известный доктор назвал продукт, "убивающий" ваше сердце. И это не сахар

Что вредит сердцу - наиболее опасный продукт

По словам доктора, этот продукт - "движущий фактор", провоцирующий болезни сердца. Он приводит к возникновению воспалительных процессов и вредит артериям.

Этот продукт - растительное масло из семян. Любое масло, которое делают из семян, уверяет доктор, очень вредно. При этом даже если человек отказался от этого продукта, он все равно в "зоне риска".

Дело в том, что масло из семян добавляют в готовые и обработанные продукты. Поэтому вы можете даже не подозревать, что употребляете эту опасную вещь.

"Растительное масло является ненасыщенной жирной кислотой, поэтому оно очень неустойчиво и подвержено окислению. Свет, воздух, кислород и температура могут вызвать окисление. Масла из семян содержатся во многих продуктах. Они используются в кулинарии, в заправках для салатов, приправах и почти в всех обработанных продуктах", - подчеркнул Берг.

Почему масло вредное (фото: freepic.com)

Почему масло из семян вредит здоровью

По словам врача, этот продукт может провоцировать следующие проблемы:

воспаление артерий

повышение уровня "плохого" холестерина

риск образования тромбов.

Кроме того, растительное масло из семян может негативно влиять на метаболические процессы.

"Проверяйте этикетки, чтобы избежать потребления растительного масла. Используйте сливочное масло, оливковое или кокосовое масло, масло авокадо и сало для приготовления пищи" - резюмировал Берг.