Известный доктор назвал продукт, "убивающий" ваше сердце. И это не сахар

Известный доктор Эрик Берг, который ведет блог и делится советами, назвал продукт, "убивающий" сердце человека. Конечно, все думают о сахаре, но это не он.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Берг рассказал в новом видео, вышедшем на его YouTube-канале.
По словам доктора, этот продукт - "движущий фактор", провоцирующий болезни сердца. Он приводит к возникновению воспалительных процессов и вредит артериям.
Этот продукт - растительное масло из семян. Любое масло, которое делают из семян, уверяет доктор, очень вредно. При этом даже если человек отказался от этого продукта, он все равно в "зоне риска".
Дело в том, что масло из семян добавляют в готовые и обработанные продукты. Поэтому вы можете даже не подозревать, что употребляете эту опасную вещь.
"Растительное масло является ненасыщенной жирной кислотой, поэтому оно очень неустойчиво и подвержено окислению. Свет, воздух, кислород и температура могут вызвать окисление. Масла из семян содержатся во многих продуктах. Они используются в кулинарии, в заправках для салатов, приправах и почти в всех обработанных продуктах", - подчеркнул Берг.
Почему масло вредное (фото: freepic.com)
По словам врача, этот продукт может провоцировать следующие проблемы:
Кроме того, растительное масло из семян может негативно влиять на метаболические процессы.
"Проверяйте этикетки, чтобы избежать потребления растительного масла. Используйте сливочное масло, оливковое или кокосовое масло, масло авокадо и сало для приготовления пищи" - резюмировал Берг.
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