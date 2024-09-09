Відомий блогер заявив про відмову від громадянства України і зобов'язався служити в армії РФ

Так, в інтерв'ю зрадник поділився своїм бажанням отримати громадянство країни-агресорки і жити там, де завжди хотів влаштуватися.

Він розповів, що після повернення з Америки, куди він виїхав після 24 лютого 2022 року, подав документи на посвідку на проживання в РФ, але до теперішнього часу не зміг її оформити.

Путініст зазначив, що його батько теж служив, і він пишається цим фактом.