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Известный блогер заявил об отказе от гражданства Украины и обязался служить в армии РФ

Артур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер-предатель Артур Бабич выразил готовность отказаться от украинского гражданства ради получения гражданства России и обязался служить в армии РФ.

Об этом он сообщил пропагандистке Лилии Абрамовой, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, в интервью предатель поделился своим желанием получить гражданство страны-агрессора и жить там, где всегда хотел обосноваться.

Он рассказал, что после возвращения из Америки, куда он уехал после 24 февраля 2022 года, подал документы на вид на жительство в РФ, но до настоящего времени не смог его оформить.

Путинист отметил, что его отец тоже служил, и он гордится этим фактом.

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