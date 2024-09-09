Известный блогер заявил об отказе от гражданства Украины и обязался служить в армии РФ

Так, в интервью предатель поделился своим желанием получить гражданство страны-агрессора и жить там, где всегда хотел обосноваться.

Он рассказал, что после возвращения из Америки, куда он уехал после 24 февраля 2022 года, подал документы на вид на жительство в РФ, но до настоящего времени не смог его оформить.

Путинист отметил, что его отец тоже служил, и он гордится этим фактом.