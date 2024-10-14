Відомий блогер втік з України після "конфлікту" з ТЦК (відео)

Львівський блогер поскаржився на ТЦК - деталі

Декілька днів тому Скайф записав відео, на яких поскаржився на те, що його нібито побили. У цьому він звинувачував ТЦК.

"Ми виїжджаємо з закладу, залітає тупо десь 50 чуваків, просто в масках, в чорному, в хакі. Нас з машини видирають, починають х**рити, кидають на землю... Якийсь хаос робиться, всі російськомовні, всі починають волати: "Лежи, Лежи!", - заявляв блогер.

Скайф поскаржився на ТЦК (скріншот)

Далі з його слів, на місце інциденту приїхала поліція. Скайф поскаржився правоохоронцям, що його били. Ті ж спитали, хто саме це робив.

Потім, стверджував Юра, він не міг показати на людину, яка її чіпала, адже всі були в масках. При цьому блогер заявляв, що його били саме представники ТЦК, "витягали з машини", "кидали на землю" і так далі.

Також він знімав відео з машини. Біля автівки дійсно перебували невідомі у масках. Але хто саме це був - залишається загадкою.

Блогер заявив про сутичку з ТЦК (скріншот)

Юра Скайф втік з України

Нині ж блогер показався за кордоном. Він підтвердив, що дійсно вже не перебуває на територіхї України. При цьому він не став розкривати, як саме йому вдалося втекти.

Але Скайф, як і блогер Олександр Волошин, почав говорити про "небезпеку".

"З***вся, як зараз напишуть. Не треба такого писати. Я хотів би залишитися, дуже сильно. Але сталися такі обставини, що змушений виїхати... Поки так...Скажімо так, з***вся заради безпеки. Тому поки буду тут", - заявив Юра.

Як реагує мережа

Нині блогер закрив сторінку в Instagram, але юзери активно коментують його останні дописи в TikTok, а також обговорюють вчинок Скайфа у Telegram-каналах. Коментатори пишуть:

"Ви помітили як медійні персони спеціально підвʼязують скандали до свого виїзду з України. Зрозуміло ж, що такі речі плануються не за 3 дні"

"Тільки назад вже на нього ніхто не чекає"

"І не вертайся!".

Хто такий Юра Скайф

Блогер активно вів соцмережі. В Instagram на нього підписано понад 300 тисяч користувачів, а в TokTok він має майже 460 тисяч підписників. Про Скайфа відомо небагато.

Він знімав жартівливі та лайф-стайл відео, влаштовував пранки. Втім, нині він "завірусився" саме як втікач.