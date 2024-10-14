UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Відомий блогер втік з України після "конфлікту" з ТЦК (відео)

Юра Скайф (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий львівський блогер Юра Скайф спочатку поскаржився на "неприємну зустріч" з нібито представниками ТЦК, а вже нині показався за кордоном. Чоловік опинився у Польщі і свою втечу пояснив словами про те, що робив це "заради безпеки".

Що відомо про вчинок Скайфа та що він розповідав про "конфлікт" з ТЦК, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Львівський блогер поскаржився на ТЦК - деталі

Декілька днів тому Скайф записав відео, на яких поскаржився на те, що його нібито побили. У цьому він звинувачував ТЦК.

"Ми виїжджаємо з закладу, залітає тупо десь 50 чуваків, просто в масках, в чорному, в хакі. Нас з машини видирають, починають х**рити, кидають на землю... Якийсь хаос робиться, всі російськомовні, всі починають волати: "Лежи, Лежи!", - заявляв блогер.

Скайф поскаржився на ТЦК (скріншот)

Далі з його слів, на місце інциденту приїхала поліція. Скайф поскаржився правоохоронцям, що його били. Ті ж спитали, хто саме це робив.

Потім, стверджував Юра, він не міг показати на людину, яка її чіпала, адже всі були в масках. При цьому блогер заявляв, що його били саме представники ТЦК, "витягали з машини", "кидали на землю" і так далі.

Також він знімав відео з машини. Біля автівки дійсно перебували невідомі у масках. Але хто саме це був - залишається загадкою.

Блогер заявив про сутичку з ТЦК (скріншот)

Юра Скайф втік з України 

Нині ж блогер показався за кордоном. Він підтвердив, що дійсно вже не перебуває на територіхї України. При цьому він не став розкривати, як саме йому вдалося втекти.

Але Скайф, як і блогер Олександр Волошин, почав говорити про "небезпеку".

"З***вся, як зараз напишуть. Не треба такого писати. Я хотів би залишитися, дуже сильно. Але сталися такі обставини, що змушений виїхати... Поки так...Скажімо так, з***вся заради безпеки. Тому поки буду тут", - заявив Юра.

 

Як реагує мережа

Нині блогер закрив сторінку в Instagram, але юзери активно коментують його останні дописи в TikTok, а також обговорюють вчинок Скайфа у Telegram-каналах. Коментатори пишуть:

  •  "Ви помітили як медійні персони спеціально підвʼязують скандали до свого виїзду з України. Зрозуміло ж, що такі речі плануються не за 3 дні"
  • "Тільки назад вже на нього ніхто не чекає"
  • "І не вертайся!".

Хто такий Юра Скайф

Блогер активно вів соцмережі. В Instagram на нього підписано понад 300 тисяч користувачів, а в TokTok він має майже 460 тисяч підписників. Про Скайфа відомо небагато.

Він знімав жартівливі та лайф-стайл відео, влаштовував пранки. Втім, нині він "завірусився" саме як втікач.

До слова, раніше блогер Паша Бумчик втік горами з України.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як саме Волошин втік з України.

Під час створення матеріалу було використано джерела: соцмережі Скайфа, Telegram-канал Instamania.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесусканалблоггерЗірки шоу-бізнесуМобілізація в УкраїніЗірки