Відомий блогер розповів свої враження про армію: "Я там, де маю бути"

Блогер та викладач риторики Максим Прудеус зізнався, що вступив до лав ЗСУ ще місяць тому, але не хотів робити з цього привід для обговорення, тому лише зараз поділився враженнями про армійське життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис Максима.

Максим Прудеус розповів про свої враження від армії

"Сьогодні рівно місяць, як я в ЗСУ. Зізнаюся, що коли вирішив мобілізуватися, планував написати якийсь пост, чи зняти відео, яке б замотивувало моїх підписників стати на захист Батьківщини поряд зі мною" - розповідає блогер.

Також військовий зазначив, що на відеозвіт просто немає часу, адже є завдання важливіші зо фото та відео-контент для блогу.

Максим вирішив коротко, але суттєво поділитися своїми враженнями про військову службу та зазначив, що йому шкода, що він не доєднався до лав ЗСУ раніше.

"Армія - це зріз суспільства. Тут є і плюси, і мінуси, як звідусіль, і це нормально. Не ідеалізуйте і не знецінюйте. Не майте очікувань. Просто виконуйте свій Обов'язок перед Україною, якщо справді любите свою Богом дану землю", - ділиться з підписниками Макс.

Максим Прудеус поділився враженнями від армії (фото: instagram.com/prouddeus)

"За цей місяць я зустрів справжніх людей з неймовірними історіями. Майже всі ми - прості цивільні, які в різний час прийшли до війська добровільно. Я відчуваю, що я там, де я маю бути", - продовжує він.

Також блогер звернувся до своїх підписників з порадою шукати вакансії та долучатися до військ.

"Після перемоги кожен з нас поставить самому собі лише одне запитання: "Де я був, коли моя країна потребувала мене найбільше?" Від відповіді на нього у Вашому житті залежатиме все", - пише Прудеус.

Цей допис чоловік написав із щирою вдячністю та глибокою повагою до всіх тих, хто тримає оборону вже понад 10 років, а також зазначив, що він щиро вірить у перемогу України.