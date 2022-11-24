Відомий блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона

Блогер організував збір гуманітарної допомоги для мешканців Херсонщини, які зараз тільки повертаються до нормального життя після окупації.

"По гуманітарній допомозі херсонцям доставили:

150 продуктових наборів для сімей

50 газових дорожніх плит

104 ковдри

55 ліхтариків

Разом допомоги на 174’747 грн. І це все завдяки вашим донатам. Дякую КОЖНОМУ за ваш вклад".

До свого проекту Олександр Заліско долучив колег-блогерів Олексія Друка та Олега Гамаля. Молоді люди дорогою до Херсона дякували кожному, хто задонатив велику суму, вигадувавши особистий вірш.

Олександр Заліско у своєму пості подякував Збройним силам України, назвавши наших воїнів справжніми титанами, та відмітив справжній дух свободи і незламність України.

"Скільки ж руйнацій і трагедій принесли окупанти на нашу землю. Але ми все відбудуємо! Станемо ще сильніші! І обов’язково переможемо! Слава Україні!", - підсумував Олександр Заліско.