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Відомий блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона

Фото: блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Відомий український Instagram-блогер Олександр Заліско розповів про свою поїздку на деокуповану Херсонщину.

Про це він написав в Instagram.

Блогер організував збір гуманітарної допомоги для мешканців Херсонщини, які зараз тільки повертаються до нормального життя після окупації.

"По гуманітарній допомозі херсонцям доставили:

150 продуктових наборів для сімей

50 газових дорожніх плит

104 ковдри

55 ліхтариків

Разом допомоги на 174’747 грн. І це все завдяки вашим донатам. Дякую КОЖНОМУ за ваш вклад".

До свого проекту Олександр Заліско долучив колег-блогерів Олексія Друка та Олега Гамаля. Молоді люди дорогою до Херсона дякували кожному, хто задонатив велику суму, вигадувавши особистий вірш.

Олександр Заліско у своєму пості подякував Збройним силам України, назвавши наших воїнів справжніми титанами, та відмітив справжній дух свободи і незламність України.

"Скільки ж руйнацій і трагедій принесли окупанти на нашу землю. Але ми все відбудуємо! Станемо ще сильніші! І обов’язково переможемо! Слава Україні!", - підсумував Олександр Заліско.

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ХерсонГуманітарна допомога