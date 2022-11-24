Известный блогер Александр Залиско передал гуманитарную помощь жителям Херсона

Блогер организовал сбор гуманитарной помощи для жителей Херсона, которые сейчас только возвращаются к нормальной жизни после оккупации.

"По гуманитарной помощи херсонцам доставили:

150 продуктовых наборов для семей

50 газовых дорожных плит

104 одеяла

55 фонариков

Итого помощи на 174’747 грн. И все это благодаря вашим донатам. Спасибо КАЖДОМУ за ваш вклад".

В свой проект Александр Залиско приобщил коллег-блогеров Алексея Друка и Олега Гамаля. Молодые люди по дороге в Херсон благодарили каждого, кто задонатив большую сумму, придумывая личное стихотворение.

Александр Залиско в своем посту поблагодарил Вооруженные силы Украины, назвав наших воинов настоящими титанами, и отметил настоящий дух свободы и несокрушимость Украины.

"Сколько же разрушений и трагедий принесли оккупанты на нашу землю. Но мы все отстроим! Станем еще сильнее! И обязательно победим! Слава Украине!", - подытожил Александр Залиско.