Український блогер навмисно перетворив свій Porsche на груду металу. У мережі розлютились

Український блогер Денис Повєткін, більш відомий як Денчік Лисий, вирішив "зловити хайп". Для цього хлопець знищив свій кросовер Porsche Cayenne у доволі таки неочікуваний спосіб.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт блогера.

Як блогер розтрощив своє авто

У своїх соцмережах Повєткін довго "підігрівав" публіку, публікуючи відео підготовки до цього процесу.

Пізніше він показав результат.

Так, у ролику видно, як на автомобіль скидають бетонну плиту.

"Настав цей день. Прощавай, легендо", - підписав блогер відео.

Денис Повєткін розтрощив свій Porsche Cayenne (фото: instagram.com/den_povetkin)

Втім, поки неясно, чи насправді Денис зробив таке зі своїм Porsche Cayenne 2017 року, чи ролик змонтований.

Зрозуміло одне: заради переглядів і хайпу зірки соцмереж готові на будь-що.

Реакція українців

Далеко не всі позитивно відреагували на вчинок Повєткіна. Багато хто зауважив, що блогер міг своє авто передати для ЗСУ.

Інші ж припустили: таким чином Денис вирішив попранкувати свою аудиторію, а цей ролик - не справжній.

Думаю, це монтаж! А плитою якусь дешеву тарахтайку розчавили. Пранк він є пранк! Денчик розумний хопець

Якщо б він купив 20 джипів - був би другим Лебіговичем, а так - пробив дно

Краще б продав і купив три машини для ЗСУ

Де воєнкомат?

Я розумію, що хочеться піару, це нормально, але з огляду на ситуацію, може цей порш врятував би чиєсь життя на Донбасі

Український блогер скинув бетонну плиту на своє авто (фото: instagram.com/den_povetkin)