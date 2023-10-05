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Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Четверг 05 октября 2023 15:20
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Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились Украинский блогер сбросил бетонную плиту на свой автомобиль (фото: instagram.com/den_povetkin)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер Денис Поветкин, более известный как Денчик Лысый, решил "словить хайп". Для этого парень уничтожил свой кроссовер Porsche Cayenne довольно неожиданным способом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт блогера.

Как блогер разбил свое авто

В своих соцсетях Поветкин долго "подогревал" публику, публикуя видео подготовки к этому процессу.

Позже он показал результат.

Так, в ролике видно, как на автомобиль сбрасывают бетонную плиту.

"Наступил этот день. Прощай, легенда", - подписал блогер видео.

Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Денис Поветкин разбил свой Porsche Cayenne (фото: instagram.com/den_povetkin)

Впрочем, пока неясно, действительно ли Денис сделал такое со своим Porsche Cayenne 2017 года, или ролик смонтирован.

Понятно одно: ради просмотров и хайпа звезды соцсетей готовы на все.

Реакция украинцев

Далеко не все положительно отреагировали на поступок Поветкина. Многие отметили, что блоггер мог свое авто передать для ВСУ.

Другие же предположили: таким образом Денис решил попранковать свою аудиторию, а этот ролик - не настоящий.

  • Думаю, це монтаж! А плитою якусь дешеву тарахтайку розчавили. Пранк він є пранк! Денчик розумний хопець
  • Якщо б він купив 20 джипів - був би другим Лебіговичем, а так - пробив дно
  • Краще б продав і купив три машини для ЗСУ
  • Де воєнкомат?
  • Я розумію, що хочеться піару, це нормально, але з огляду на ситуацію, може цей порш врятував би чиєсь життя на Донбасі

Украинский блогер намеренно превратил свой Porsche в груду металла. В сети разозлились

Украинский блоггер сбросил бетонную плиту на свой автомобиль (фото: instagram.com/den_povetkin)

Недавно мы рассказывали, что блогер Верба купила авто для ВСУ и нарвалась на хейт.

Также мы писали, что Влад Шевченко рассказал о последствиях пародий на главы СБУ и ГУР.

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