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Відомий автомеханік розкрив секрет, завдяки якому ви будете економити бензин та дизель

Як витрачати менше палива (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Поліна Іваненко

Популярний автомеханік Скотті Кілмер розповів, як власники машину можуть економити на бензині чи дизелі. Як виявилося, у цьому допоможуть три прості поради.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Як економити бензин чи дизель

За словами автомеханіка, якщо ви втомилися постійно витрачати кошти на паливо, яке швидко закінчується, зверніть увагу на три основні моменти.

Не забувайте чистити датчик масової витрати повітря. За словами експерта, дістаньте датчик з авто та використайте спеціальний засіб, який прибере увесь бруд. Потім дайте йому просохнути, а лише після цього встановіть прилад на місце.

"Ви можете дати йому висохнути на повітрі протягом години або, якщо ви поспішаєте, за допомогою фена. У будь-якому випадку покладіть його назад. Цей маленький очищувач може зробити так, щоб машина краще працювала на холостому ходу, мала кращу продуктивність і навіть покращила витрату бензину", - пояснив механік.

Не шкодуйте грошей на очищувач паливної системи двигуна. З часом усі машини починають витрачати більше бензину. І це нормально, зазначив механік. Але якщо ви будете використовувати очищувач, ця проблема стане не настільки критичною.

Враховуйте співвідношення ваги транспорту та витрати палива. Ця порада знадобиться тим, хто лише планує купувати авто. Обирайте машину, в якій її вага та середня потужність будуть рівноцінними. Буває так, що легка автівка має занадто потужний двигун або навпаки. І це, зазначає механік, призводить до того, що ви витрачатимете більше на бензин чи дизель.

 

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