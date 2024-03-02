Известный автомеханик раскрыл секрет, благодаря которому вы будете экономить бензин и дизель

Как экономить бензин или дизель

По словам автомеханика, если вы устали постоянно тратить деньги на постоянно заканчивающееся топливо, обратите внимание на три основных момента.

Не забывайте чистить датчик массового расхода воздуха. По словам эксперта, достаньте датчик из авто и используйте специальное средство, которое уберет всю грязь. Затем дайте ему просохнуть, а только после этого установите прибор на место.

"Вы можете дать ему высохнуть на воздухе в течение часа или, если вы спешите, с помощью фена. В любом случае положите его обратно. Этот маленький очиститель может сделать так, чтобы машина лучше работала на холостом ходу, имела лучшую производительность и даже улучшила расход бензина", - объяснил механик.

Не жалейте денег на очиститель топливной системы двигателя. Со временем все машины начинают тратить больше бензина. И это нормально, отметил механик. Но если вы будете использовать очиститель, эта проблема станет не столь критичной.

Учитывайте соотношение веса транспорта и расхода топлива. Этот совет понадобится тем, кто только планирует покупать авто. Выбирайте машину, в которой ее вес и средняя мощность будут равноценными. Бывает так, что легкий автомобиль получает слишком мощный двигатель или наоборот. И это, отмечает механик, приводит к тому, что вы будете тратить больше на бензин или дизель.