Відомий актор шокував, як його рідні з Білорусі та РФ підтримали війну

Актор Павло Вишняков, який родом із Білорусі, розповів про батьків та сестру, які підтримують кривавий режим Путіна та геноцид українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста Аліні Доротюк .

Чи спілкується актор з рідними із Білорусі та РФ

Зі слів Павла, його батьки живуть у Білорусі, а рідна сестра - в Росії.

І якщо Вишняков займає проукраїнську позицію, постійно допомагаючи ЗСУ, то його найрідніші люди навпаки - підтримують окупантів.

Втім, зірка спілкується з родиною, однак коли тема заходить за політику, вони починають сваритися.

"Ми дуже сваримося. Я кажу, що готовий розмовляти про огірки, помідори, курей, рибалку, квіти - про все, що завгодно. Я кажу: Давайте ми не будемо розмовляти про політику і те, що відбувається, що я роблю", - розповів артист.

Павло Вишняков (фото: instagram.com/vishniakov_pavel_)

"Кожного разу, коли ми розмовляємо про те, що я роблю, немає ніякої підтримки, кажуть, що я хе*ньою займаюся. І я після цього взагалі не можу нічого робити кілька днів, у мене опускаються руки, ноги, бо від найрідніших я цього не отримую", - додав він.

Актор каже, що дуже хоче побачити батьків і відвідати рідну Білорусь. Однак зможе це зробити тоді, коли Україна здобуде перемогу у війні з РФ.

"Я розумію, що у мене це відняли. Я розумію, що може так статися, що я їх можу не побачити. Колись я відповів собі на запитання, чому я це роблю зараз і тут (допомагаю ЗСУ - Прим. Ред.). Я всім кажу: Я буду до всрачки допомагати, щоб там це все лайно здохло, і я зміг побачити своїх рідних", - зізнався Вишняков.

"Чи не поїду я туди? Я поїду, бо я хочу їх бачити. Вони сюди не поїдуть, бо я бандера. Нам потрібно зробити так, щоб ми туди поїхали й нас не затримали. Для цього нам потрібно перемогти, або дочекатися, коли там всі, су*а, здо*нуть", - підсумував артист.

Що відомо про Павла Вишнякова

Після початку повномасштабного вторгнення Павло свідомо повністю відмовився від професії актора і почав волонтерити.

Чоловік заснував благодійний фонд, який допомагає українським військовим, парамедикам і дітям.

Вишняков їздить з гуманітарною допомогою на деокуповані території - до Чернігівської, Київської, Харківської, Херсонської областей, на Схід до військових.