Известный актер шокировал, как его родные из Беларуси и РФ поддержали войну

Актер Павел Вишняков, который родом из Беларуси, рассказал о родителях и сестре, которые поддерживают кровавый режим Путина и геноцид украинцев.

Общается ли актер с родными из Беларуси и РФ

По словам Павла, его родители живут в Беларуси, а родная сестра - в России.

И если Вишняков занимает проукраинскую позицию, постоянно помогая ВСУ, то его родные люди наоборот - поддерживают оккупантов.

Впрочем, звезда общается с семьей, однако когда тема заходит за политику, они начинают ссориться.

"Мы очень ссоримся. Я говорю, что готов разговаривать об огурцах, помидорах, курах, рыбалке, цветах - обо всем, что угодно. Я говорю: Давайте мы не будем разговаривать о политике и о том, что происходит, что я делаю", - рассказал артист.

Павел Вишняков (фото: instagram.com/vishniakov_pavel_)

"Каждый раз, когда мы разговариваем о том, что я делаю, нет никакой поддержки, говорят, что я хе*ней занимаюсь. И я после этого вообще не могу ничего делать несколько дней, у меня опускаются руки, ноги, потому что от родных я этого не получаю", - добавил он.

Актер говорит, что очень хочет увидеть родителей и посетить родную Беларусь. Однако сможет это сделать тогда, когда Украина одержит победу в войне с РФ.

"Я понимаю, что у меня это отняли. Я понимаю, что может так случиться, что я их могу не увидеть. Когда-то я ответил себе на вопрос, почему я это делаю сейчас и здесь (помогаю ВСУ - Прим. Ред.). Я всем говорю: Я буду до всрачки помогать, чтобы там это все дерьмо сдохло, и я смог увидеть своих родных", - признался Вишняков.

"Не поеду ли я туда? Я поеду, потому что я хочу их видеть. Они сюда не поедут, потому что я бандера. Нам нужно сделать так, чтобы мы туда поехали и нас не задержали. Для этого нам нужно победить, или дождаться, когда там все, су*а, сдо*нут", - подытожил артист.

Что известно о Павле Вишнякове

После начала полномасштабного вторжения Павел сознательно полностью отказался от профессии актера и начал волонтерить.

Мужчина основал благотворительный фонд, который помогает украинским военным, парамедикам и детям.

Вишняков ездит с гуманитарной помощью на деоккупированные территории - в Черниговскую, Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, на Восток к военным.