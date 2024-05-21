ua en ru
Вт, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известный актер шокировал, как его родные из Беларуси и РФ поддержали войну

Вторник 21 мая 2024 14:27
UA EN RU
Известный актер шокировал, как его родные из Беларуси и РФ поддержали войну Павел Вишняков (фото: instagram.com/vishniakov_pavel_)
Автор: Иванна Пашкевич

Актер Павел Вишняков, который родом из Беларуси, рассказал о родителях и сестре, которые поддерживают кровавый режим Путина и геноцид украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Алине Доротюк.

Общается ли актер с родными из Беларуси и РФ

По словам Павла, его родители живут в Беларуси, а родная сестра - в России.

И если Вишняков занимает проукраинскую позицию, постоянно помогая ВСУ, то его родные люди наоборот - поддерживают оккупантов.

Впрочем, звезда общается с семьей, однако когда тема заходит за политику, они начинают ссориться.

"Мы очень ссоримся. Я говорю, что готов разговаривать об огурцах, помидорах, курах, рыбалке, цветах - обо всем, что угодно. Я говорю: Давайте мы не будем разговаривать о политике и о том, что происходит, что я делаю", - рассказал артист.

Известный актер шокировал, как его родные из Беларуси и РФ поддержали войну

Павел Вишняков (фото: instagram.com/vishniakov_pavel_)

"Каждый раз, когда мы разговариваем о том, что я делаю, нет никакой поддержки, говорят, что я хе*ней занимаюсь. И я после этого вообще не могу ничего делать несколько дней, у меня опускаются руки, ноги, потому что от родных я этого не получаю", - добавил он.

Актер говорит, что очень хочет увидеть родителей и посетить родную Беларусь. Однако сможет это сделать тогда, когда Украина одержит победу в войне с РФ.

"Я понимаю, что у меня это отняли. Я понимаю, что может так случиться, что я их могу не увидеть. Когда-то я ответил себе на вопрос, почему я это делаю сейчас и здесь (помогаю ВСУ - Прим. Ред.). Я всем говорю: Я буду до всрачки помогать, чтобы там это все дерьмо сдохло, и я смог увидеть своих родных", - признался Вишняков.

"Не поеду ли я туда? Я поеду, потому что я хочу их видеть. Они сюда не поедут, потому что я бандера. Нам нужно сделать так, чтобы мы туда поехали и нас не задержали. Для этого нам нужно победить, или дождаться, когда там все, су*а, сдо*нут", - подытожил артист.

Что известно о Павле Вишнякове

После начала полномасштабного вторжения Павел сознательно полностью отказался от профессии актера и начал волонтерить.

Мужчина основал благотворительный фонд, который помогает украинским военным, парамедикам и детям.

Вишняков ездит с гуманитарной помощью на деоккупированные территории - в Черниговскую, Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, на Восток к военным.

Ранее мы рассказывали, что звезда сериала "Сверхъестественное" приехал в Киев.

Также мы писали, где сейчас муж Саниной из The Hardkiss.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Звезды шоу-бизнеса Актеры
NEWS
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина