Відомий актор пояснив, чим українці відрізняються від росіян ментально

Сам Мітрюшин, до слова, до початку повномасштабного вторгнення бував у глибинках РФ. І тепер вперше вирішив поділитися враженнями від їхньої поведінки.

"Головне, що я помітив - це відсутність глибокого розуміння культурних цінностей та інстинкту розвитку. Багато хто з них здається малодушним, безкультурним, з обмеженим світоглядом. У порівнянні з Україною та українцями, це відчувалося особливо яскраво", - розповів він.

Українці натомість більш відкриті та ініціативні.

"Ми завжди були більш відкритими, ініціативними, готовими до змін і розвитку. І саме це робить нас сильними як націю - наша здатність до самоусвідомлення, вдосконалення і прагнення до кращого майбутнього", - пояснив Сергій.

Також зірка серіалів "Кохання та полумʼя", "Тут і тепер" та інших відповів на тезу про те, що у війні "винен особисто Путін", а більшість росіян - просто "маленькі люди".

"Злодіяння російських військових в Україні викликають у мене гнів, ненависть і глибоку зневагу. Вони - не просто "маленькі люди", які сліпо виконують накази. Кожен із них робить свій свідомий вибір, беручи участь у цьому жахітті. Звісно, Путін несе головну відповідальність за цю війну, але виправдовувати дії солдатів лише його впливом - це спроба зняти з них провину, що є неприпустимим. Усі, хто скоїв злочини проти нашої країни, мають понести справедливе покарання!" - сказав актор.

Зазначимо, що у листопаді минулого року Сергій долучився до ініціативи "Друзі ДШВ". Цей проект спрямований на підтримку Десантно-штурмових військ Збройних Сил України шляхом збору донатів для забезпечення потреб наших військових.