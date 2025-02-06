Известный актер объяснил, чем украинцы отличаются от россиян ментально

Сам Митрюшин, к слову, до начала полномасштабного вторжения бывал в глубинках РФ. И теперь впервые решил поделиться впечатлениями от их поведения.

"Главное, что я заметил - это отсутствие глубокого понимания культурных ценностей и инстинкта развития. Многие из них кажутся малодушными, бескультурными, с ограниченным мировоззрением. По сравнению с Украиной и украинцами, это ощущалось особенно ярко", - рассказал он.

Украинцы зато более открытые и инициативные.

"Мы всегда были более открытыми, инициативными, готовыми к изменениям и развитию. И именно это делает нас сильными как нацию - наша способность к самоосознанию, совершенствованию и стремлению к лучшему будущему", - пояснил Сергей.

Также звезда сериалов "Кохання та полумʼя", "Тут і тепер" и других ответил на тезис о том, что в войне "виноват лично Путин", а большинство россиян - просто "маленькие люди".

"Злодеяния российских военных в Украине вызывают у меня гнев, ненависть и глубокое презрение. Они - не просто "маленькие люди", которые слепо выполняют приказы. Каждый из них делает свой сознательный выбор, участвуя в этом ужасе. Конечно, Путин несет главную ответственность за эту войну, но оправдывать действия солдат только его влиянием - это попытка снять с них вину, что недопустимо. Все, кто совершил преступления против нашей страны, должны понести справедливое наказание!" - сказал актер.

Отметим, что в ноябре прошлого года Сергей присоединился к инициативе "Друзі ДШВ". Этот проект направлен на поддержку Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины путем сбора донатов для обеспечения потребностей наших военных.