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Відомий актор потрапив під російський обстріл під час зйомок: що відомо

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Середа 08 березня 2023 14:58
Відомий актор потрапив під російський обстріл під час зйомок: що відомо Актор Назар Задніпровський потрапив під обстріл (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Народний артист України Назар Задніпровський, яки знімався у серіалі "Будиночок на щастя", "Скажене весілля" та озвучив одну з ролей у фільмі "Мавка. Лісова пісня" розповів, що під час зйомок потрапив під обстріл.

Про це він розповів у програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець".

Що сталось

За словами актора, під час активної фази зйомок 10 жовтня росіяни завдали масовий ракетний обстріл. Зокрема, зйомки відбувалися на кіностудії FILM.UA, де поруч знаходилась ТЕЦ.

Актор зазначив, що на його очах у ТЕЦ прилетіло три ракети. Тоді уся знімальна група знаходилась у бомбосховищі.

Також не зважаючи на блекаути і постійні ракетні обстріли, актор продовжував працювати.

Відомий актор потрапив під російський обстріл під час зйомок: що відомоНазар Задніпровський (кадр з відео)

Яка мрія актора

Задніпровський додав, що хотів би частіше озвучувати та дублювати фільми. Це є його головною мрією. До того ж він зізнався, що хотів би отримувати такий гонорар, як голлівудський актор Алек Болдвін.

"Ось я в американському мультику "Бебі Бос" озвучував головного героя, якого в оригіналі озвучив Алек Болдвін. І я хотів би за дубляж отримувати стільки, скільки Алек Болдвін. Але це просто мрія. Можливо, Алек Болдвін мріє отримувати за дубляж стільки, скільки я", - сказав народний артист.

Раніше актор відверто розповів, як дружина витягла його з депресії.

Також ми писали, що відомий український телеведучий отримав повістку до військкомату.

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Назар Задніпровський актер Обстріл