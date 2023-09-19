Відома волонтерка розповіла, який насправді Валерій Залужний

У Головнокомандувача українських Збройних Сил Валерія Залужного є декілька радників. Серед них також волонтерка та голова БФ "Бон" Ореста Бріт. Вона знайома з Валерієм Федоровичем ще з 2014 року, і тепер ця дружба переросла в спільну роботу.

Про знайомство та те, який Залужний у житті, Ореста Бріт розповіла в інтерв'ю білоруському виданню " Зеркало ".

Як познайомилися із Залужним

Ореста розповідає, що це сталося на спільних заходах. Від початку це знайомство не передбачало довгої та міцної дружби, але війна Росії проти України все змінила.

"Ми всі допомагали один одному. І не всі завжди були генералами. Це спілкування, яке сформувалося упродовж дев'яти років. Чому у волонтерстві немає конкуренції? Тому що ми багато років один одного знаємо. Ця історія ще з Майдану нас усіх здружила", - ділиться волонтерка.

Ореста Бріт допомагає ЗСУ з 2014 року (фото: instagram.com/orestabrit)

Вона додає, що в цій дружбі головну роль відіграють якості, а не посада людини. Проте Ореста зазначає, що має за честь бути радником саме Валерія Залужного.

"Я просто волонтер, який добре орієнтується в політиці як в українській, так і в міжнародній, тому й амбіцій не має. Але для мене велика честь бути поруч із цією гідною і порядною людиною. Професіоналом. Велика честь боротися пліч-о-пліч з ним за Україну", - каже жінка.

Ореста Бріт розповіла про знайомство та дружбу з Залужним (фото: instagram.com/orestabrit)

Який Залужний у житті

Мережа пам'ятає випадок, коли Головнокомандувач прийшов на весілля військового за запрошенням.

Валерій Залужний відвідав церемонію одруження українського військового (фото: facebook.com/Макс Алєксєєв)

Тому складається враження, що Валерій Федорович досить відкрита та проста людина. Проте Ореста висловлює іншу думку про товариша.

"На телефон не завжди може відповісти, бо дуже зайнятий. Не знаю, наскільки проста - це дуже глибока, освічена людина. Те, що він без зайвого пафосу, відкритий, душевний - це факт. Щира усмішка, статний чоловік, розумний і сильний - справжній головнокомандувач. Тут слова зайві - все видно по ньому. Яким його люди бачать, такий він і є насправді, і дорогого це коштує", - розповідає вона.