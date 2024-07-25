Відома ведуча розповіла, як зрадила нареченому: "Досі не можу собі пояснити"

Що Гутцайт каже про зраду нареченому

Оксана говорить, що ця історія є давньою, але зараз, через роки, їм з колишнім обранцем таки вдалось налагодити спілкування та навіть залишитися друзями.

"Це вже було дуже давно. Помилки молодості вони можуть бути, але їх треба переглядати й виправляти. Я переглянула і зрозуміла, що зробила неправильно. Перепросила, і ми зараз чудово спілкуємось. Ми залишились хорошими друзями. Тільки вчора пили каву. Говорили про дітей, сім'ї, роботу", - розповідає вона.

"Я вважаю, що там я була сильно, м'яко кажучи, не права. Ця людина просто нічого не зробила такого поганого для мене, щоб я так з нею учинила. Історія в моєму житті, за яку мені соромно. І зараз, коли я чую це з інших вуст, це виглядає ще гірше", - також ділиться знаменитість.

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Ведуча, пригадуючи той період свого життя, каже, що довго самій собі не могла пояснити, чому так зробила.

"Я не знаю як це пояснити, окрім що сказати, що це було як якесь затемнення. Я могла сказати чесно, не грати цю гру. Якщо перенести цю всю ситуацію на себе, це дуже образливо. Це взагалі незрозуміло, як рідна людина може так вчинити", - каже вона.

Нагадаємо, будучи у стосунках, Гутцайт познайомилася з іншим чоловіком, який залишив їй записку зі своїм номером телефону. Вона наважилась зателефонувати і з цього почалися їхні стосунки.

Вже розпочавши новий роман, жінка не наважувалась сказати про це ще на той момент своєму нареченому. Зараз, як підкреслює ведуча, вона робила подібним чином, оскільки до останнього не вірила, що інтрижка може призвести до чогось серйозного, а тому обрала обман замість гіркої правди.

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"Чому саме я так вчинила, я собі не можу пояснити досі. Чому саме я вирішила, що потрібно обманювати, приховувати та щось там вигадувати…" - зізнається вона.

Але, як виявилося, несподівано роман вилився в сім'ю, адже той самий чоловік виявився її майбутнім обранцем та батьком її дітей.

Інтерв'юерка у шлюбі з Вадимом Гутцайтом, з яким виховує доньку Еліну та сина Марка. Донька пішла стопами своєї матері та займається художньою гімнастикою.

Зірка зі своїм чоловіком Вадимом (Фото: instagram.com/oksana.guttsayt)

До слова, до кар'єри журналістки та телеведучої Оксана присвячувала себе художній гімнастиці, якою почала займатися у 5 років. У 15 років вона виконала норматив майстра спорту України. Також брала участь у багатьох Всеукраїнських та міжнародних турнірах. Працювала тренеркою з гімнастики у Харкові.

У 24 перебралася до Києва, де розпочалася її нова кар'єра.