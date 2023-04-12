Известная украинская ведущая стала жертвой мошенников. "Собирали деньги" для ее мужа на фронте

Популярная украинская ведущая Валентина Хамайко пострадала от рук мошенников - ее аккаунт в телеграмм-канале был похищен, и от имени ТВ-звезды воры стали просить деньги у ее друзей.

О схеме мошенничества сама Валентина рассказала в эфире "Сніданок з 1+1".

Как работает схема

Злоумышленники, благодаря специальным ботам, узнают номер человека и устраивают кражу данных, а затем организуют фейковые сборы денег среди знакомых пострадавшего.

К планшету Валентины привязан телеграмм, и именно там ее младшая дочь Мирослава слушает аудиокниги на ночь.

Однажды девочка хотела запустить себе аудиосказку, но в телеграмм не смогла зайти, потому что приложение требовало пройти авторизацию. Ведущая вечером не придала этому никакого значения.

На следующий день Валентине позвонил знакомый с вопросами - действительно ли она ему пишет в телеграмме?

И тут Хамайко узнала, что мошенники будто от ее имени просят большие суммы денег.

Когда взяла в руки телефон, в телеграмм зайти не смогла - пароль уже был изменен. А потом друзья начали ей присылать в другие мессенджеры скриншоты переписок, где шла речь о больших суммах криптовалюты, которую будто бы просила ведущая у знакомых.

Злоумышленники филигранно вели диалог, подстраиваясь под отдельного собеседника и "давили" на болевые точки - вроде бы деньги нужны для мужа Валентины Андрея, который сейчас на фронте.

Валентина с мужем Андреем (фото: facebook.com/1plus1.Khamaiko)

"Ты настолько напуган в этот момент и настолько испытываешь ощущение какой-то вины, что из-за доверия к тебе пострадали другие люди. Поверил даже муж моей сестры. Они использовали предварительную переписку, видели, как я обращаюсь к людям", - рассказала ведущая.

Хамайко сразу написала в соцсетях посты-предупреждения, позвонила по телефону своему мобильному оператору, а также обратилась в киберполицию.

Пока известно, что несколько ее друзей поверили мошенникам и послали немалые суммы денег на электронный кошелек.

Заметим, что аферисты просили не обычные деньги, а USDT - это деньги в мире криптовалюты. 1 USDT в реальной жизни равняется 1 доллару. Как утверждают специалисты по криптовалютам, кто является владельцем электронного кошелька идентифицировать крайне сложно. Так что и мошенника сложнее поймать.

Такие преступления, случившиеся с Валентиной, участились во время полномасштабной войны. Например, о таком случае мошенничества рассказывала ранее Елена Кравец.

Поэтому главное сейчас не терять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам в разных мессенджерах. Не торопиться отправлять средства пока лично не поговорите с человеком, просящим о финансовой помощи. Но при любой опасной ситуации обращаться в киберполицию.