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Відома українська співачка звинуватила фіналістку Нацвідбору на Євробачення 2024 у плагіаті

Наталія Валевська і ANKA (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталія Валевська звинуватила у плагіаті своєї пісні фіналістку Нацвідбору Євробачення 2024, виконавицю ANKA.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Деталі

Так, співачка, яка 18 років тому стала популярною після перемоги у шоу "Шанс", вважає, що ANKA вкрала у неї приспів її композиції, назва якої, до речі, також однакова - "Палала".

У тексті пісні Валевської є наступні слова: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка".

 

А у претендентки на участь в Євробаченні 2024 співається: "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала".

 

"Як ви думаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід? Інших слів у нашій солов’їній чимало", - написала Наталія у своїх соцмережах.

Наталія Валевська звинуватила у плагіаті ANKA (фото: instagram.com/valevska_official)

Зазначимо, що пісня Валевської була випущена у 2010 році. Рядки композицій дійсно схожі, однак мотив та аранжування зовсім різні.

Нагадаємо, виконавиця ANKA стала додадковою 11-ю фіналісткою Нацвідбору на Євробачення 2024.

Її визначили за результатами глядацького голосування, яке відбувалось у "Дії".

Нещодавно організатори Євробачення 2024 показали, якою буде сцена конкурса.

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