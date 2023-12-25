Відома українська співачка звинуватила фіналістку Нацвідбору на Євробачення 2024 у плагіаті

Українська співачка Наталія Валевська звинуватила у плагіаті своєї пісні фіналістку Нацвідбору Євробачення 2024, виконавицю ANKA.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Так, співачка, яка 18 років тому стала популярною після перемоги у шоу "Шанс", вважає, що ANKA вкрала у неї приспів її композиції, назва якої, до речі, також однакова - "Палала".
У тексті пісні Валевської є наступні слова: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка".
А у претендентки на участь в Євробаченні 2024 співається: "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала".
"Як ви думаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід? Інших слів у нашій солов’їній чимало", - написала Наталія у своїх соцмережах.
Наталія Валевська звинуватила у плагіаті ANKA (фото: instagram.com/valevska_official)
Зазначимо, що пісня Валевської була випущена у 2010 році. Рядки композицій дійсно схожі, однак мотив та аранжування зовсім різні.
Нагадаємо, виконавиця ANKA стала додадковою 11-ю фіналісткою Нацвідбору на Євробачення 2024.
Її визначили за результатами глядацького голосування, яке відбувалось у "Дії".
Нещодавно організатори Євробачення 2024 показали, якою буде сцена конкурса.
Також дізнайтесь, яку музику слухає фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2024 YAKTAK, від якого шаленіють молоді українці