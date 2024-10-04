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Ассоль зізналася, чому не хоче народжувати дітей (відео)

Співачка Ассоль (фото: instagram.com/swoiia)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Ассоль (справжнє ім'я - Катерина Тараненко, у шлюбі - Гуменюк), чиї пісні "Моя мама" та "Вкраїно моя" були популярними на початку 2000-х, відверто розповіла про те, що вона поки що не хоче ставати матір'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артистки Олексію Суханову в рамках програми "Говорить Суханов".

На запитання інтерв'юера, чи мріє співачка про дитину, вона спокійно відповіла, що ні.

"Ні, зараз немає. Загалом, звичайно, Але зараз у мене трохи інші цілі. І я не хочу так, щоб народити дитину просто, щоб народити, бо так хоче суспільство, батьки, ще хтось. Це неправильно, це дуже егоїстично", - зазначила артистка.

Вона наголосила, що ще не дозріла до такого важливого кроку.

"Я всередині ще не дозріла. Це просто потрібно вести із собою діалог. Я його вела насправді, бо 30 років, і як би все логічно, 7 років разом. Я просто зрозуміла, що ще не готова. Я про це щиро говорю і цього не соромлюся", - зазначила 30-річна дівчина.

"І Слава Богу, що у нас зараз такий час, що це норма. Що тобі 30 років, і це ок. Тому що раніше ти була б "старородящою", - підсумувала Катерина.

Також співачка поки не замислюється, як вона виховуватиме майбутню дитину. Але в той же час Ассоль хоче бути такою мамою, яка дозволятиме дитині бути такою, як вона хоче.

"Мені здається, дуже важливо поважати вибір. І завжди підтримувати, у будь-якому віці", - зазначила співачка.

На відео цей момент можна переглянути з 1:23:58

 

Зазначимо, що нещодавно Ассоль розпочала новий етап творчого шляху під псевдонімом SWOIIA. Також дівчина в інтерв'ю розкрила деталі про особисте - зараз у неї складні стосунки з чоловіком, бізнес-аналітиком Артемом Тараненком, у шлюбі з яким вона перебуває вже 5 років.

Співачка Ассоль (фото: instagram.com/swoiia)

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