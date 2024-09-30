"Важливе рішення": KOLA сказала, коли стане мамою

Анастасія Прудіус, більш відома як українська співачка KOLA, яка нещодавно спародіювала Джамалу, Тіну Кароль, Артема Пивоварова та інших артистів, розповіла про те, коли вона планує народити дитину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю для видання Insider.ua .

Як відомо, нещодавно співачка таємно вийшла заміж за громадянина Ізраїлю, який старший за неї на 13 років. Вони із чоловіком живуть на дві країни: Ізраїль та Україну. Логічно, що багатьох цікавить питання про те, чи хоче співачка народити коханому дітей.

KOLA зазначила, що вона не ставить перед собою "конкретні планки чи бар'єри", але поки що зосереджена на музиці.

"Мої пріоритети зараз зосереджені на тому, щоб будувати й надалі музичну кар'єру, особливо у контексті підготовки до великого концерту у Палаці Спорту - це величезний етап, який потребує всіх моїх сил та уваги", - зазначила знаменитість.

Співачка зараз готується до великого сольного концерту (фото: instagram.com/kola__official)

І, зважаючи на все, питання материнства поки що не стоїть у списку її першочергових планів.

"Щодо материнства - це точно відбудеться в моєму житті. Важливе рішення, але зараз для мене не час навіть думати про це серйозно", - відверто розповіла KOLA.

Також вона наголосила, що вона має відчути, що готова стати мамою.

"Я завжди уявляла собі, що цей момент прийде тоді, коли внутрішньо відчую готовність до змін, до нової ролі, коли захочу пригальмувати темп і присвятити більше часу сім'ї", - підсумувала співачка.

Співачка KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Що відомо про чоловіка співачки KOLA

Про свого чоловіка вона не часто згадує в інтерв'ю - про нього відомо лише, що його звуть В'ячеслав. Він родом із Дніпра, але вже багато років живе в Ізраїлі, вільно розмовляє івритом, англійською, а зараз активно вчить українську мову.

Із майбутнім чоловіком Анастасія познайомилася близько двох років тому. Це сталося під час благодійного концерту співачки в Ізраїлі, де В'ячеслав був одним із організаторів.

Скриншот (фото: youtube.com/@mashaefrosynina​​)

Таємне весілля пара зіграла в Празі, і воно пройшло в колі найрідніших людей. На святі була присутня мама та подруга артистки, а також близький друг її обранця.

Співачка KOLA (фото: instagram.com/kola__official)