UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животиком

Інеса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасниця шоу "Голос країни" і солістка гурту SESTRA Інеса Грицаєнко оголосила про свою вагітність. Відповідні світлини з’явилися в її соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Інеса Грицаєнко вагітна первістком

Так, у своєму блозі виконавиця опублікувала серію світлин, на яких вона демонструє свій округлий животик.

Ніяких подробиць про своє цікаве положення вона розкривати не стала, лише зазначила, що не планує давати ЗМІ коментарі.

"Преса. Не буде", - написала вокалістка.

Інеса Грицаєнко вагітна (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Чим відома Інеса Грицаєнко

Інеса Грицаєнко - українська співачка, солістка гурту "SESTRA". Фіналістка відбіркового туру конкурсу "Євробачення 2013". Учасниця 5-го сезону шоу "X-фактор" і фіналістка шоу "Голос країни".

Після участі в шоу Інеса почала займатися групою. Трек "У мирному Києві" увійшов до топ 100 найбільш ротованих на радіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
беременностьЗірки шоу-бізнесуДіти