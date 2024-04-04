Відома українська комікеса різко висловилася про російських гумористів: "Настільки ні про що"

Чим відрізняється російський гумор від українського

Варто зауважити, що стендап-комедія - це взаємодія коміка з реальністю, де він так чи інакше демонструє своє "Я".

"Зазвичай коміки контактують з тією дійсністю, яка в них є, й говорять про те, що їх хвилює. Тут у нас одне з двох: або російські комедіанти настільки обмежені та мають емоційний інтелект ланцетника, що їх не хвилює нічого, крім побутової чухні, або це цілком свідомо робота на російську повістку", - пояснює Зухвала.

Настя додає, що навіть покидаючи Росію, російські коміки не змінюються. Вони продовжують висміювати побутові теми, далекі від реальності.

Вона твердо переконана: для Росії стендап-комедія не є жанром особистостей, як і будь-який їхній шоу-бізнес.

"Усі ті жарти, які в мене були до 24 лютого, вони не актуальні для мене, тому що мені зараз не до цього. Українські коміки змінили репертуар, тому що наша дійсність змінилася. А для росіян "случай в маршрутке" продовжується", - каже Настя.

Чому російський гумор був популярнішим, ніж український

Для цього було зроблено багато дій, у це було вкладено багато грошей, відповідає Зухвала.

"У них були гроші на масштабні піар-кампанії, щоб створювати яскравий привабливий продукт. Не як жанр, але як продукт, який порадує око глядача", - розповідає комікеса.

За її словами, українська культура не мала таких великих вкладень, тому популярність російського стала цілком закономірною.

"Навіть якщо уявити, що наша держава хотіла підтримувати стендап-комедію, у нас немає таких великих ресурсів, які ми могли направити на те, щоб задавити російський продукт. У нас є шанси закрити цю скриню Пандори. Це велика боротьба, яку ще доведеться побороти", - переконана Настя.