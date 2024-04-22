Відома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі Дженнер

Українська модельєрка Наталія Зінько створить колекцію одягу для всесвітньо відомого бренду одягу Кайлі Дженнер, під назвою KHY.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Наталії.
Одеситка Наташа Зінько оголосила про майбутню колаборацію з відомим брендом Дженер. Річ в тому, що модельєрка вже розробила для KHY лінійку джинсового одягу і це повідомила не лише вона, а й сама Кайлі.
Поки що колекція на стадії розробки, але вже можна побачити, які саме речі увійдуть до неї. Це будуть зокрема топи, джинси, але й залишається місце звичайним футболкам.
Деякі речі на себе вже приміряла Дженнер, ці фото жінка показала на офіційній сторінці бренду.
У кадрі модельєрка постала в цікавому білому топі та широких прямих джинсах з нової колекції, яка розроблена українкою.
Кайлі Дженнер у речах від Наталії Зінько (фото: instagram.com/khy)
Якщо подивитися на стиль, який виробляє Зінько, можна впевнено сказати, що це дійсно роботи світового рівня, і той факт, що вона співпрацює з всесвітньо відомим брендом - не є дивним.
До того ж Наталія працює та живе у Лондоні, саме тому її роботи мають оригінальність, новизну, а також вона вміє відобразити своє бачення краси й стилю, а це і є провідною якістю для модельєра.
А от що вийде зі спільної роботи Кайлі та Наталії, можна буде побачити вже 25 квітня.
Наталія Зінько створює колекцію для бренду Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/natashazinko)
Раніше ми розповідали, що Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню навесні.
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