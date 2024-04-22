Відома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі Дженнер

Наталія Зінько створює колекцію для Кайлі Дженнер

Одеситка Наташа Зінько оголосила про майбутню колаборацію з відомим брендом Дженер. Річ в тому, що модельєрка вже розробила для KHY лінійку джинсового одягу і це повідомила не лише вона, а й сама Кайлі.

Поки що колекція на стадії розробки, але вже можна побачити, які саме речі увійдуть до неї. Це будуть зокрема топи, джинси, але й залишається місце звичайним футболкам.

Деякі речі на себе вже приміряла Дженнер, ці фото жінка показала на офіційній сторінці бренду.

У кадрі модельєрка постала в цікавому білому топі та широких прямих джинсах з нової колекції, яка розроблена українкою.

Кайлі Дженнер у речах від Наталії Зінько (фото: instagram.com/khy)

Якщо подивитися на стиль, який виробляє Зінько, можна впевнено сказати, що це дійсно роботи світового рівня, і той факт, що вона співпрацює з всесвітньо відомим брендом - не є дивним.

До того ж Наталія працює та живе у Лондоні, саме тому її роботи мають оригінальність, новизну, а також вона вміє відобразити своє бачення краси й стилю, а це і є провідною якістю для модельєра.

А от що вийде зі спільної роботи Кайлі та Наталії, можна буде побачити вже 25 квітня.

Наталія Зінько створює колекцію для бренду Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/natashazinko)