Відома українська блогерка народила сина: перші зворушливі фото

Скальницька народила другу дитину

У соцмережах Анастасія поділилася першими зворушливими фото, з яких можна дізнатися, що вага хлопчика становить 3910 г, а зріст 52 см. Малюк з'явився на світ о 9:00 ранку.

Блогерка народила сина (Фото: t.me/skalnytskaa)

На одному з опублікованих кадрів батько малюка обережно тримає його за крихітну ручку, на іншому - ніжно пригортає до себе.

Перші кадри з малюком (Фото: t.me/skalnytskaa, instagram.com/skalnytska)

"Ви дізнаєтесь перші", - підписала Скальницька серію знімків, які виклала в мережу.

Окрім того, в інших публікаціях у Telegram блогерка ділилася подробицями пологів та показувала фото і відео.

Скальницька показувала підготовку до пологів (Фото: t.me/skalnytskaa)

Хто така Настя Скальницька

Дівчина стала відомою після участі у проєкті "Пара на мільйон", яка виходила на "Новому каналі". Там вона у парі з учасником "Ліги сміху", коміком Марком Куцеваловим змагалася за головний приз - грошову винагороду, а також мала із чоловіком романтичні стосунки. Проте після завершення реаліті вони розійшлися.

Вдруге Настя вийшла заміж у вересні минулого року. Її обранцем став бізнесмен Богдан Скальницький.

Настя Скальницька з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Від першого шлюбу з підприємцем Дмитром Талпою зірка має доньку Мілану.

За професією Скальницька є флористом. За її сторінкою в Instagram стежать понад 900 тисяч підписників.