Відома українська блогерка народила сина: перші зворушливі фото

Настя Скальницька (у минулому - Талпа) вдруге стала мамою. 26 липня вона народила хлопчика.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал інфлюенсерки.
У соцмережах Анастасія поділилася першими зворушливими фото, з яких можна дізнатися, що вага хлопчика становить 3910 г, а зріст 52 см. Малюк з'явився на світ о 9:00 ранку.
На одному з опублікованих кадрів батько малюка обережно тримає його за крихітну ручку, на іншому - ніжно пригортає до себе.
"Ви дізнаєтесь перші", - підписала Скальницька серію знімків, які виклала в мережу.
Окрім того, в інших публікаціях у Telegram блогерка ділилася подробицями пологів та показувала фото і відео.
Дівчина стала відомою після участі у проєкті "Пара на мільйон", яка виходила на "Новому каналі". Там вона у парі з учасником "Ліги сміху", коміком Марком Куцеваловим змагалася за головний приз - грошову винагороду, а також мала із чоловіком романтичні стосунки. Проте після завершення реаліті вони розійшлися.
Вдруге Настя вийшла заміж у вересні минулого року. Її обранцем став бізнесмен Богдан Скальницький.
Від першого шлюбу з підприємцем Дмитром Талпою зірка має доньку Мілану.
За професією Скальницька є флористом. За її сторінкою в Instagram стежать понад 900 тисяч підписників.
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