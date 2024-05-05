Відома українська акторка зізналася, якою була її реакція на рішення чоловіка і батька піти в ЗСУ
Українська акторка Дар’я Легейда розповіла, як сприйняла новину про про те, що спочатку її батько оголосив родині про наміри йти на фронт, а згодом і чоловік, актор Дмитро Сова.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості OBOZ.UA.
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Зі слів акторки, вона, як і кожна жінка, коли дізналася, що її найближчі люди збираються вступити до лав ЗСУ, почала переживати та плакати.
"Я нічого нового тут не відкрию: кожна жінка, звичайно, передусім боїться, переживає, плаче. І це різні стадії заперечення, а потім - прийняття ситуації. Ми всього-на-всього люди. Але, відверто кажучи, від тата я не очікувала іншої реакції. Знала, що він вчинить саме так, як вчинив", - поділилася Легейда.
"Це було зрозуміло вже в перший день війни. Дмитро вимушений був залишитися з нами, хоча хотів теж одразу йти. У них з татом була своя розмова з приводу відповідальності, яку має на себе взяти за нас із мамою", - продовжила артистка.
Дар’я Легейда з чоловіком (фото: instagram.com/daryaleheida)
Втім, каже Дар’я, вона може скільки завгодно боятися і переживати, але найбільше знаменитість хоче підтримувати й поважати їхній вибір.
"Тому що цей вибір є надважливим у сучасних реаліях. Якби не такі чоловіки-воїни, не знаю, де б ми були зараз. І що було б з нашою країною. Тому сльози - в сторону. Борітеся - поборете", - підсумувала Легейда.
Нагадаємо, коханий акторки Дмитро Сова приєднався до лав ЗСУ минулого року. Зараз він перебуває на службі у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка.
Там служить і батько Даші. Однак чоловіки мають різні посади.
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