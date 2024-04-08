Відома українська акторка виходить заміж за іноземця: "Закохалися англійською мовою"

Коли зав’язалися стосунки

Катерина щиро розповіла, що її стосунки з представником іншої країни тривають вже доволі довгий період часу і вона готова до етапу жити разом, адже раніше жінка потребувала свободи та власного простору.

"Це вже другий рік моїх стосунків. І хто б міг уявити, що це буде швед, з яким ми спілкуємося англійською, при всіх складнощах різного менталітету. Але це каже, що це розуміння на іншому рівні, бо якби у нас було розуміння мовою, було б важко, але це почуття, воно якесь велике", - зауважила Катерина.

Варто зазначити, що акторка вже не вперше говорить про свої стосунки, але зараз Катерина відкриває залаштунки свого особистого життя та пояснює багато речей.

"Я лише зараз усвідомлюю, що кохаю цю людину. Я пробираюсь крізь дебрі мого світогляду, мого минулого досвіду", - сказала Кістень.

Катерина також зазначила, що це кохання сталося у важкий час, коли йде війна, змінюється образ життя, країна проживання. І саме через всі ці ситуації її стосунки розвиваються довго.

Катерина Кістень про своє кохання (скриншот)

Чи планує Катерина весілля з коханим

"Я завжди хотіла в якусь подорож, і я взагалі не дуже люблю всі ці весільні посиденьки Мені здається що самі нещасні люди на світі чоловік і дружина, бо вони спочатку все це організовують, потім проводять" , - зізналась Катерина.

Також акторка зауважила, що є, якась магія білої фати яка її бісила. І вона завжди думала, що буде в якомусь екстравагантному костюмі на власному весіллі, а зараз бачить у цьому красу.

Такими роздумами про вбрання, Кістень лояльно відійшла від прямої відповіді, але і так зрозуміло, що весілля планується, і скоріше за все, у класичній білій сукні.