Відома українська акторка приголомшила зізнанням про родичів, які мешкають у РФ

Як відомо, актриса народилася в Іркутську, і там зараз проживає багато її родичів по батьковій лінії. На запитання журналістки, чи спілкуються вони після початку повномасштабного вторгнення РФ, вона відповіла, що "ніяк".

У перші дні війни її родичі питали, і, як здавалося акторці, турбувалися.

"Я намагалася просвітлювати їх. Відправляла, писала не з чиїхось слів, а писала те, що сама переживала, мої діти, те, що мої близькі люди переживали, і про полон, і все це я писала", - зазначила Кобзар.

Віра Кобзар (фото: instagram.com/regulav)

Однак потім вона зрозуміла, що близькі люди більше вірять телевізору і те, що несе пропаганда РФ.

"Рідна тітка, батькова сестра, сказала, процитую: "Врятуй мене від фейків! Це ви - фашисти, нацисти, вбиваєте своїх людей!". Я написала їй, що ти береш участь у геноциді мого народу. І все, ми від усіх відписалися", - підкреслила вона.

Потім вони ще намагалися писати їй з інших джерел, нібито намагаючись "відкрити очі".

Акторка (фото: instagram.com/regulav)

Але все ж таки їй довелося переступити через себе і розблокувати родичів один раз - батько Віри попросив це зробити після смерті її матері.

"Повідомили і назад заблокували ці номери", - сказала Віра Кобзар. Також вона наголосила, що це дуже боляче.

На відео цей момент можна переглянути з 24:52.