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Зірка українських серіалів показала звабливі фото у червоній міні-сукні

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Юлія Любченко

Анастасія Цимбалару - відома українська акторка, яка останнім часом доволі часто демонструє цікаві та жіночні образи, і крайній - не став виключенням.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки.

 

Анастасія Цимбалару показала звабливі фото у міні-сукні 

Анастасія молода і дуже талановита акторка, яка з моменту свого розлучення, почала активно прокачувати свою жіночність та робити фотосесії, а саме вони допомагають жінкам розкривати себе з різних сторін, дивитися на себе по-новому і ставати більш впевненими у собі, своїй красі та унікальності. 

Настя, можливо, також пропрацьовує певні питання, але робить це дуже елегантно та естетично. Так, у крайній фотосесії акторка постала у червоній міні-сукні з цікавим поясом, а високою горловиною. 

Варто сказати, що образ головної героїні серіалу “Жіночий лікар. Нове життя”, доволі простий, але він має яскравий колір - червоний. А це колір пристрасті, впевненості, запалу та сексуальності. 

"Якщо сумніваєтеся, одягайте червоне", - пише під звабливими фото акторка. 

Анастасія Цимбалару у сміливому образі (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

І в цьому дійсно є частка правди, адже червоний додає жінкам шарму та розкоші й може зробити будь-який образ більш цікавим та привабливим.

Також свій образ Настя доповнила легким макіяжем та локонами.

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