Інша людина! Ведучий "плюсів" вразив своїм фото 15-річної давнини
Ведучий Святослав Гринчук показав, яким був на початку кар'єри. Раніше він носив кучері, а тому його фото з минулого здивувало фанів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис ведучого з "плюсів" на його сторінці в Facebook.
Як виглядав Гринчук
На архівному фото, яке ведучий розмістив днями, він позував у потязі.
"Хотів написати “Це я, 15 років тому сів у Львові на потяг і переїхав у Київ”. Але, здається, Укрзалізниця такими вагонами тоді ще не вирізнялась", - пожартував Святослав.
"Ну але рік саме той, фоток з нього збереглось не так вже й багато, а тому: це я, 15 років тому, сів у Львові на потяг і переїхав у Київ!" - додав він.
Гринчук у минулому (фото: facebook.com/1plus1.Hrynchuk)
Своїм фото ведучий поділився з нагоди Дня Києва, який нещодавно відзначався. А тому він з теплом висловився про столицю.
"Київ гарно вміє поєднувати високий темп, оперативність і можливості - із таким приємним "ніхто мене не чіпайте, я тут просто трохи собі посиджу". Тому можемо просто трохи собі посидіти і це поцінувати", - зазначив Святослав.
Архівне фото вразило мережу. Кучері, які тоді носив ведучий, приємно здивували його фанів. Деякі навіть зазначили, що з ними Гринчук - ніби інша людина.
Також коментатори написали:
- "А вам, пане Святославе, курчавість дуже личить!!! Справжній красень, але ну дуже серйозний!"
- "На фото ви як аркуш паперу, на якому можна вкладати, чи то викладати, як вам більше подобається! Я радію за вас що Київ прийняв вас у свої обійми! Хочу побажати вам, щоб ці обійми ставали ще міцнішими!"
- "Який гарненький, Ви дуже класний телеведучий"
- "Який поетичний погляд! І скільки в ньому мрій!"
- "Як Скрябіна брат".
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