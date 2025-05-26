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Інша людина! Ведучий "плюсів" вразив своїм фото 15-річної давнини

Понеділок 26 травня 2025 22:48
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Інша людина! Ведучий "плюсів" вразив своїм фото 15-річної давнини Святослав Гринчук (фото: instagram.com/s_hrynchuk)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Святослав Гринчук показав, яким був на початку кар'єри. Раніше він носив кучері, а тому його фото з минулого здивувало фанів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис ведучого з "плюсів" на його сторінці в Facebook.

Як виглядав Гринчук

На архівному фото, яке ведучий розмістив днями, він позував у потязі.

"Хотів написати “Це я, 15 років тому сів у Львові на потяг і переїхав у Київ”. Але, здається, Укрзалізниця такими вагонами тоді ще не вирізнялась", - пожартував Святослав.

"Ну але рік саме той, фоток з нього збереглось не так вже й багато, а тому: це я, 15 років тому, сів у Львові на потяг і переїхав у Київ!" - додав він.

Інша людина! Ведучий &quot;плюсів&quot; вразив своїм фото 15-річної давниниГринчук у минулому (фото: facebook.com/1plus1.Hrynchuk)

Своїм фото ведучий поділився з нагоди Дня Києва, який нещодавно відзначався. А тому він з теплом висловився про столицю.

"Київ гарно вміє поєднувати високий темп, оперативність і можливості - із таким приємним "ніхто мене не чіпайте, я тут просто трохи собі посиджу". Тому можемо просто трохи собі посидіти і це поцінувати", - зазначив Святослав.

Архівне фото вразило мережу. Кучері, які тоді носив ведучий, приємно здивували його фанів. Деякі навіть зазначили, що з ними Гринчук - ніби інша людина.

Також коментатори написали:

  • "А вам, пане Святославе, курчавість дуже личить!!! Справжній красень, але ну дуже серйозний!"
  • "На фото ви як аркуш паперу, на якому можна вкладати, чи то викладати, як вам більше подобається! Я радію за вас що Київ прийняв вас у свої обійми! Хочу побажати вам, щоб ці обійми ставали ще міцнішими!"
  • "Який гарненький, Ви дуже класний телеведучий"
  • "Який поетичний погляд! І скільки в ньому мрій!"
  • "Як Скрябіна брат".

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