Відома співачка жорстко висловилася про зрадницю Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну

Відома українська співачка Тетяна Піскарьова, яка була солісткою Зразково-показового оркестру Збройних Сил України, розповіла, що вона думає про іншу артистку - одеситку Регіну Тодоренко.

Як відомо, Піскарьова була вокальним тренером двох сезонів "Фабрики зірок" (2008-2009). Тому вона мала можливість спостерігати за становленням Тодоренко як артистки, а також давала їй свої поради.

"Вона була цілеспрямована, активна. Вона хотіла домогтися, хотіла навчитися, завжди питала, коли готувалися номери, бо ми всі були як одна родина: усі тренери, спеціалісти", - наголосила Піскарьова.

Тому вона не була здивована, що цілеспрямована дівчина тоді вирішила будувати свою кар'єру в Росії.

"Вона така відкрита, гучна була, яскрава. Мені здається, що коли вона починала будувати якісь відносини в Росії, це було, по-перше, пов'язане з її цілеспрямованістю. Напевно, вона вважала, що Україна має підкоритися їй лише після того, як вона підкорить російський шоу-бізнес, я так собі думаю", - вважає Тетяна Піскарьова.

Також вона зазначила, що у підсвідомості багатьох артистів тоді була думка, що спочатку треба стати відомою у Москві, щоб потім тебе полюбили в Україні.

"Така думка існувала багато років. Начебто перший крок такий. Але всі забувають, що перший крок вони робили і роблять в Україні. Тому що в Україні найкращі фахівці у навчальних закладах. Навчаються вони тут, а потім їдуть", - наголосила співачка.

Регіна Тодоренко (скриншот)

Водночас, вона засудила позицію Регіни, яка після початку повномасштабного вторгнення продовжує жити і працювати в РФ і мовчить про війну в Україні.

"Я думаю, що це гроші. Я думаю, це статус грошей. Вона одружилася, знаєте, насолодилася, напевно, станом", - зазначила Піскарьова.

Таких людей, як Тодоренко, заслужена артистка України викреслює зі свого життя.

"А викреслюємо ми сьогодні багатьох людей навіть підсвідомо. Не спеціально, тому що Регіна мені нічого поганого не зробила, але вона сьогодні відверто транслює зрадницьку позицію. Вона просто забула, звідки вона і що вона являє собою, і звідки вона почала пити воду. А в ту криницю вона просто плює", - підсумувала Тетяна Піскарьова.

Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Де зараз Регіна Тодоренко

Тодоренко почала будувати кар'єру в РФ у 2017 році. В 2019-му вона вийшла заміж за співака-путініста Влада Топалова. Разом пара виховує синів Михайла та Мирослава.

Після початку повномасштабного вторгнення Тодоренко не виїхала з Росії і ніяк не транслювала свою позицію, через що її розкритикували багато знаменитостей в Україні. Зазначимо, що батьки Тодоренка продовжують жити в Одесі під обстрілами.

У жовтні 2022 року Тодоренко за антиукраїнську позицію потрапила до підсанкційного списку України.

Незважаючи на це, в 2023 році Регіна заявила про плани приїхати до Одеси, мабуть, думаючи, що після зради рідної країни їй таки вдасться це зробити.

У Росії співачка продовжує будувати кар'єру. Вона стала ведучою шоу "Руссо-Експресо", повністю скопійованого з "Орла та Решки". Також здобула премію "Мама року".

Тодоренко з чоловіком та сином (скриншот)