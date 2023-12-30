Відома співачка засумнівалася у службі Козловського: "Виставляти селфі у формі і воювати - різні речі"

Співачка й телеведуча Анжеліка Рудницька засумнівалась у тому, що виконавець Віталій Козловський служить у ЗСУ, а також дорікнула йому за виступи у Москві у 2018 році.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для OBOZ.UA.
Відомо, що у 2018 році виконавець брав участь у святковому концерті у Москві на День Перемоги.
Крім того, у 2017 році він поїхав з квітами до ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яку посадили під домашній арешт за прославляння окупантів, щоб висловити їй підтримку.
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)
Зірка вважає, що своїми вчинками у минулому Віталій "плюнув в обличчя іншим захисникам" та "знівелював подвиги воїнів, які пішли захищати Батьківщину ще у 2014 році".
"Я ніколи не чула від нього вибачень - ні за виступи на Красній площі в Москві 9 травня, ні за квіти, які він повіз зрадниці Нелі Штепі, яка приймала загарбників із розкритими обіймами", - сказала Рудницька.
"Ще й виклав у соцмережі фото з нею із підписом: "Своих не бросаем". Це був плювок в обличчя усім нашим захисникам, нівелювання подвигів воїнів, які стали на захист країни з 2014 року", - додала вона.
Також Анжеліка припустила, що Віталій не воює, а просто "виставляє селфі у військовій формі".
Анжеліка Рудницька (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)
"Чому я повинна йому це пробачати? У той час мій рідний дядько і ще тисячі українців гинули під Луганськом. Як можна це забути? Я не знаю, чи він (Віталій Козловський, - ред.) зараз воює. Виставляти селфі у військовій формі і воювати - це різні речі", - прокоментувала службу знаменитості Рудницька.
Однак вона не видкидає того факту, що співак переосмислив свої вчинки і готовий брати відповідальність за долю країни.
"Кожній людині треба давати шанс змінитися. І зараз не час між собою сваритися, нині треба використовувати будь-яку можливість для об’єднання, триматися одне одного", - зауважила Анжеліка.
Анжеліка Рудницька (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)
Нагадаємо, Віталія Козловського у червні мобілізували. А вже у липні він завершив бойову підготовку, після чого потрапив у бригаду швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж", де служив кілька місяців.
В жовтні чоловік оголосив, що його перевели до іншого підрозділу.
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)
Нещодавно співак показав, як виглядав 20 років тому.