Українська поп-зірка замилувала кадрами з донькою-іменинницею: щемливе відео

У родині популярної української української співачки Світлани Тарабарової сьогодні свято - її середній доньці Марії виповнюється 4 роки. У зв'язку із цим артистка опублікувала миле відео з іменинницею.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
"Сьогодні у нашій родині свято - день народження нашої мрії - Марії", - зазначила у підписі до відео мама трьох дітей.
На зворушливих кадрах показано атмосферу ранку іменинниці: залита сонячним промінням кімната, прикрашена повітряними кульками та сімейними фото. Маленька Марія радіє своєму дню народження, а старший брат Іван зворушливо цілує її в щічку. Також на відео є сама Світлана та молодша донька Поліна, якій 1 рік.
"4 роки, як я - мама доньки, і це безцінно. Марія навчила нас залізному терпінню, спонтанності, вмінню дивуватися простим речам. Саме після народження Марії я тепер чую частенько вираз від чоловіка - ну ось, дивись на себе збоку, а я на наш захист із Марією відповідаю жартівливо - у наш час у дівчинки має бути характер. Одним словом, я знову вранці вся у сльозах від щастя", - зазначила співачка.
Фоловери відразу почали коментувати публікацію Тарабарової:
Нагадаємо, Тарабарова разом зі своїм чоловіком, концертним директором Олексієм Бондарем виховують 3 дітей: 6-річного Івана, 4-річну Марію та 1-річну Поліну.
Співачка з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)