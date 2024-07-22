Известная певица поделилась, как изменился ее доход во время войны: "Живу очень скромно"

Алена Винницкая, которая недавно высказалась об обидах на Меладзе , также откровенно рассказала о доходе в период полномасштабной войны. Артистка не скрывает, что на данный момент практически не зарабатывает, и поэтому живет на средства своего избранника - законного мужа Сергея Большого.

Как исполнительница комментирует тему финансов и что рассказывает о работе своего любимого, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.

Что Винницкая говорит о деньгах

"Почти ничего не зарабатываю. Потому что деньги, которые на фонде, я не имею к ним отношения. Поэтому живу на зарплату Сергея", - рассказывает бывшая участница "Виа Гры".

"Он почти два года поработал в сфере тактической медицины, занимался вывозом раненых из желтой зоны. Еще в 2022 году он получил сертификат парамедика, но там он больше как водитель", - также комментирует Винницкая деятельность своего избранника.

Алена отметила, что не знает, как точная зарплата у Сергея, и этот факт стал неожиданностью для интервьюера.

"Я не знаю, какая зарплата у моего мужа. А что я должна знать? Я считаю, что это его интимная территория. Я содержанка сейчас классическая. Я живу на самом деле очень скромно. Изменились приоритеты, теперь я покупаю очень простые вещи", - сказала она.

Алена Винницкая высказалась о заработках в период войны (скриншот)

Знаменитость, как известно, посвящает себя фонду, который занимается подготовкой психологов для вернувшихся с войны ветеранов. Цель - помочь защитникам, которые вернулись с войны, приспособиться к гражданской жизни.

"Это моя основная миссия на это время - сделать все, чтобы эта программа зазвучала, чтобы ее услышали и увидели, чтобы о ней знали ветераны. Цель - распространить эту программу по Украине насколько это возможно. Я этим занимаюсь, я использую свое легендарное в пользу наших воинов, женщин и вообще людей, которые пережили что-то страшное в результате полномасштабной войны", - поделилась Алена.

Звезда рассказала, чем занимается сейчас (Фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

К слову, Алена Винницкая - украинская исполнительница, композитор и автор песен, которая получила известность как участница группы "Виа Гра", где она выступала с 2000 по 2003 год.

После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В 2014 году попробовала себя в амплуа ведущей и стала ведущей программы "Зірковий шлях", выходившей на канале "Україна".

За своего избранника Сергея Большого вышла замуж в 1993 году.