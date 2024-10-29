ua en ru
Ср, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відома співачка емоційно висловилася про колег, які продовжують співати російською

Вівторок 29 жовтня 2024 22:20
UA EN RU
Відома співачка емоційно висловилася про колег, які продовжують співати російською Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)
Автор: Іванна Пашкевич

Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова сказала, що думає про колег, які продовжуть під час війни співати російською мовою.

Своїми думками знаменитість поділилася в інтерв’ю РБК-Україна.

Зі слів виконавиці, вона категорично проти того, щоб пісні артистів звучали російською.

"Я категорично проти, категорично і три знаки оклику. Не можна цього робити. Все, забули, відрізали, цього більше нікому не потрібно робити ніколи. Це просто життя вже поставило такий розділ на "до" і "після". Більше так ніколи не буде. Я категорично проти", - висловилася Тетяна.

Відома співачка емоційно висловилася про колег, які продовжують співати російською

Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Також зірка прокоментувала дії тих виконавців, як-от Настя Каменських, які кажуть, що в Україні будуть співати виключно українською, але за кордоном - російською.

"Не важливо, де ти знаходишся. Як тільки ти перетинаєш кордон з якоюсь іншою державою і до тебе хтось звертається, навіть якщо це твої українці й там щось вони просять: "А давайте, заспівайте". Ні! Звертатися, спілкуватися в соціальному житті, співати, промови говорити, на публіку ви виходите з якимось меседжем - виключно українською мовою. В себе вдома, в побутовому житті - твій власний вибір, це твоє особисте життя", - поділилася думкою Піскарьова.

Відома співачка емоційно висловилася про колег, які продовжують співати російською

Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Український артист, говорить Тетяна, має бути прикладом, нести українське слово, мову, думку, український заклик та меседж.

"Щоб світ кожного разу бачив, що є думка, є позиція, є звернення української людини. Ще до кінця війни ми не знаємо скільки часу. І кожного разу ти просто повинен нагадувати світові, що нам потрібна допомога і підтримка. От і все", - підсумувала співачка.

Відома співачка емоційно висловилася про колег, які продовжують співати російською

Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Зазначимо, що більшість пісень з репертуару Піскарьової - україномовні. і лише деякі пісні були написані російською. Одну з таких, яка мала назву "Обручальных колец золото", вона переклала ще до повномасштабного вторгнення.

"На той час я хотіла вже все перекласти, тому що переважно 80, а то і більше, відсотків мого репертуару завжди було українською мовою. Але деякі пісні, їх дуже небагато, але вони були російськомовними. А коли в тебе 10 пісень в "блоці" стоїть українською мовою і раптом ти співаєш російською, ну якось так воно мені різало вухо", - поділилася зірка.

"І це єдина була мотивація, мені просто хотілося, щоб воно було в єдиному мовному просторі", - додала вона.

Відома співачка емоційно висловилася про колег, які продовжують співати російською

"Раніше Тетяна Піскарьова виловилася про Потапа і Винника.

Також вона жорстко пройшлася по зрадниці Регіні Тодоренко, яка мовчить про війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя Каменських Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
NEWS
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні