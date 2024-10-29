Відома співачка емоційно висловилася про колег, які продовжують співати російською

Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова сказала, що думає про колег, які продовжуть під час війни співати російською мовою.

Зі слів виконавиці, вона категорично проти того, щоб пісні артистів звучали російською.

"Я категорично проти, категорично і три знаки оклику. Не можна цього робити. Все, забули, відрізали, цього більше нікому не потрібно робити ніколи. Це просто життя вже поставило такий розділ на "до" і "після". Більше так ніколи не буде. Я категорично проти", - висловилася Тетяна.

Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Також зірка прокоментувала дії тих виконавців, як-от Настя Каменських, які кажуть, що в Україні будуть співати виключно українською, але за кордоном - російською.

"Не важливо, де ти знаходишся. Як тільки ти перетинаєш кордон з якоюсь іншою державою і до тебе хтось звертається, навіть якщо це твої українці й там щось вони просять: "А давайте, заспівайте". Ні! Звертатися, спілкуватися в соціальному житті, співати, промови говорити, на публіку ви виходите з якимось меседжем - виключно українською мовою. В себе вдома, в побутовому житті - твій власний вибір, це твоє особисте життя", - поділилася думкою Піскарьова.

Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Український артист, говорить Тетяна, має бути прикладом, нести українське слово, мову, думку, український заклик та меседж.

"Щоб світ кожного разу бачив, що є думка, є позиція, є звернення української людини. Ще до кінця війни ми не знаємо скільки часу. І кожного разу ти просто повинен нагадувати світові, що нам потрібна допомога і підтримка. От і все", - підсумувала співачка.

Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Зазначимо, що більшість пісень з репертуару Піскарьової - україномовні. і лише деякі пісні були написані російською. Одну з таких, яка мала назву "Обручальных колец золото", вона переклала ще до повномасштабного вторгнення.

"На той час я хотіла вже все перекласти, тому що переважно 80, а то і більше, відсотків мого репертуару завжди було українською мовою. Але деякі пісні, їх дуже небагато, але вони були російськомовними. А коли в тебе 10 пісень в "блоці" стоїть українською мовою і раптом ти співаєш російською, ну якось так воно мені різало вухо", - поділилася зірка.

"І це єдина була мотивація, мені просто хотілося, щоб воно було в єдиному мовному просторі", - додала вона.