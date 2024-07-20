Акторка "Жіночого кварталу" розповіла про доходи та назвала суму гонорару за свій виступ

Зірка гумористичних проектів "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Країна У" та "Танька та Володька" Тетяна Песик розповіла, скільки заробляє під час війни і що їй приносить дохід.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю акторки для YouTube-каналу "Кириленко".

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Зі слів артистки, гроші вона заробляє на рекламі у соцмережах, виступах на приватних заходах та зйомках у "Кварталі", які відбуваються раз на три місяці.

Так, мінімальна вартість виступу Тетяни на корпоративі чи весіллі складає 1,5 тисяч доларів (понад 60 тисяч гривень).

Якщо замовники хочуть бачити на своєму заході Песик разом з її командою, вони мають заплатити за це на тисячу доларів більше - від 2,5 тисячі доларів (близько 100 тисяч гривень).

Тетяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)

Що стосується витрат, зірка говорить, що витрачає на себе небагато, і зізнається: якщо б у неї було багато грошей, їх вона "тринькала б" на одяг.

"Я би тринькала на одяг, бо хочеться мати гарний вигляд. Мені не подобається, в чому я ходжу. Змінилися смаки. Був момент, що я вже й гарна була, костюмчики, піджачки з’явилися в гардеробі. Я з війною я балахони на себе понатягувала. Я можу в п’ятьох футболках проходити все літо і в одних шортах", - поділилася акторка.

"Не важливі для мене і сумки дорогі. У мене немає Шанель, Діор і цього всього. Але якщо би я купила підробку за три тисячі гривень, то всі думали б, що в мене оригінал", - додала вона.