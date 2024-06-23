UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відома блогерка розповіла, як її "кинув" ексчоловік з "Кварталу". Думала, що помирає

Аліна Шаманська і Руслан Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Аліна Шаманська поскаржилася на проблеми зі здоров’ям і розповіла, як її проігнорував колишній чоловік, актор Руслан Ханумак, коли вона попросила його про допомогу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Деталі

Так, Шаманська попросила шанувальників порадити їй невропатолога у США. Каже, що вночі їй стало різко погано.

"Мені вчора стало різко погано, зажало діафрагму. Можу лише лежати. Коли встаю і рухаюсь - дихання перекривається і ніби грудна клітина здавлюється. Можливо це пов’язано з кишківником… живіт теж кололо", - розповіла зірка.

Шаманська поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/shamankaa)

На думку Аліни, все через яблуко, яке вона з’їла напередодні. Воно було брудне, адже блогерка дуже спішила і погано його помила.

Після того, як інфлюенсерці стало зле, вона написала колишньому чоловіку, актору Руслану Ханумаку, що у неї колить серце і вона не може дихати.

Однак той її проігнорував.

"Далі я подзвонила до другого друга, він спав, також не брав трубку. Потім я додумалася подзвонити моїй тренерці. Ми з нею встановили дихання, прибрали паніку, і знайшли положення, в якому мені стане легше", - поділилася блогерка.

Шаманська поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/shamankaa)

Фоловери Аліни припустили, що це все через стрес. 

Знаменитість також так вважає і сподівається, що це не камені у жовчному, бо вони були в її мами та бабусі.

Шаманська поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/shamankaa)

Читайте РБК-Україна в Google News
Аліна ШаманськаРуслан ХанумакЗірки шоу-бізнесу