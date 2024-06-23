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Известная блогерша рассказала, как ее "кинул" экс-муж из "Квартала". Думала, что умирает

Алина Шаманская и Руслан Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер Алина Шаманская пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала, как ее проигнорировал бывший муж, актер Руслан Ханумак, когда она попросила его о помощи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Подробности

Так, Шаманская попросила поклонников посоветовать ей невропатолога в США. Говорит, что ночью ей стало резко плохо.

"Мне вчера стало резко плохо, зажало диафрагму. Могу только лежать. Когда встаю и двигаюсь - дыхание перекрывается и будто грудная клетка сдавливается. Возможно это связано с кишечником... живот тоже кололо", - рассказала звезда.

Шаманская пожаловалась на проблемы со здоровьем (фото: instagram.com/shamankaa)

По мнению Алины, все из-за яблока, которое она съела накануне. Оно было грязное, ведь блогерша очень спешила и плохо его помыла.

После того, как инфлюенсерке стало плохо, она написала бывшему мужу, актеру Руслану Ханумаку, что у нее колет сердце и она не может дышать.

Однако тот ее проигнорировал.

"Дальше я позвонила второму другу, он спал, также не брал трубку. Потом я додумалась позвонить моему тренеру. Мы с ней установили дыхание, убрали панику, и нашли положение, в котором мне станет легче", - поделилась блогерша.

Шаманская пожаловалась на проблемы со здоровьем (фото: instagram.com/shamankaa)

Фолловеры Алины предположили, что это все из-за стресса. 

Знаменитость также так считает и надеется, что это не камни в желчном, потому что они были у ее мамы и бабушки.

Шаманская пожаловалась на проблемы со здоровьем (фото: instagram.com/shamankaa)

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