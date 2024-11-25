ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Відома блогерка дістала грудні імпланти й "здула" губи: відео до та після операції

Понеділок 25 листопада 2024 21:01
UA EN RU
Відома блогерка дістала грудні імпланти й "здула" губи: відео до та після операції Катерина Крупкіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відома блогерка та нутриціолог Катерина Крупкіна перенесла операцію. Вона майже 11 років ходила з імплантами, але нині вирішила повернутися до своїх "натуральних форм".

Який вигляд мала Крупкіна до та після операцій, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Відома блогерка дістала імпланти з груді

Катерина розповідала у блозі, що давно про це думала. Майже 11 років тому вона зробила "пластику", адже хотіла мати великий бюст. Також вона збільшувала губи.

Але нині блогерка наважилася на операцію, аби хірург дістав імпланти з грудей та зробив підтяжку шкіри. Така процедура коштувала приблизно 10 тисяч євро.

Крупкіна пояснила, що захотіла зменшити груди, бо мала на це декілька причин. Блогерка розуміла, що "застрягла в бульбашці" - намагалася відповідати стандартам краси й не сприймала свою зовнішність. Нині ж, коли вона "подружилася" з собою, штучність їй не потрібна.

Окрім цього, Катерина вирішила стати прикладом для своєї маленької дочки. Вони хоче, аби її дитина не вважала пластичну хірургію нормою.

Відома блогерка дістала грудні імпланти й &quot;здула&quot; губи: відео до та після операції

Катерина Крупкіна (скріншот)

Блогерка вже перенесла операцію й може похизуватися результатом "після". За словами Катерини, вона ним задоволена. Окрім цього, імпланти, які в неї стояли, могли бути небезпечними. Крупкіна дізналася, що матеріал, з якого виготовлено "штучні груди", міг викликати рак.

Відома блогерка дістала грудні імпланти й &quot;здула&quot; губи: відео до та після операції

Блогерка після розчинення філерів (скріншот)

До того ж блогерка "здула" губи. Косметолог розчинив філери. Нині Крупкіна повернула натуральну форму губ, чим також задоволена.

Як реагує мережа

У коментарях під дописами Крупкіної юзери пишуть:

  • "Клас, ви красуня. І губи у вас тепер свої, такі красиві! Навіть трішки обличчя змінилось, ніби схудло! Дуже круто!"
  • "Як чудово, що ви про це говорите! Це просто надважливо - показувати приклад прийняття себе! Аплодую стоячи"
  • Дуже гарно".

До слова, раніше Таня Пренткович видала скандальна заяву про "Холостяка" і людей з інвалідністю.

Окрім цього, нещодавно відома блогерка розповіла про страшну хворобу, яка руйнує кістки.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram та YouTube Крупкіної.

Читайте РБК-Україна в Google News
Блогерка Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня
Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня