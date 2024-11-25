Известная блогерша достала грудные импланты и "сдула" губы: видео до и после операции

Известная блоггер и нутрициолог Екатерина Крупкина перенесла операцию. Она почти 11 лет ходила с имплантами, но сейчас решила вернуться к своим "натуральным формам".

Как выглядела Крупкина до и после операций, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Известная блогерша достала импланты из груди

Екатерина рассказывала в блоге, что давно об этом думала. Почти 11 лет назад она сделала "пластику", потому что хотела иметь большой бюст. Также она увеличивала губы.

Но сейчас блогерша решилась на операцию, чтобы хирург достал импланты из груди и сделал подтяжку кожи. Такая процедура стоила примерно 10 тысяч евро.

Крупкина объяснила, что захотела уменьшить грудь, потому что имела на это несколько причин. Блогерша понимала, что "застряла в мыльному пузыре" - пыталась соответствовать стандартам красоты и не принимала свою внешность. Теперь же, когда она "подружилась" с собой, искусственность ей не нужна.

Кроме того, Екатерина решила стать примером для своей маленькой дочери. Они хочет, чтобы ее ребенок не считал пластическую хирургию нормой.

Екатерина Крупкина (скриншот)

Блогерша уже перенесла операцию и может похвастаться результатом "после". По словам Екатерины, она им довольна. Кроме этого, импланты, которые у нее стояли, могли быть опасными. Крупкина узнала, что материал, из которого изготовлена "искусственная грудь", мог вызвать рак.

Блогерша после растворения филеров (скриншот)

К тому же блоггерша "сдула" губы. Косметолог растворил филеры. Сейчас Крупкина вернула натуральную форму губ, чем тоже довольна.

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