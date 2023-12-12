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Відома американська реперка розлучилася з чоловіком після 6 років шлюбу

Cardi B та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська реперка Карді Бі оголосила про розлучення з репером Оффсетом після шести років шлюбу. Заяву вона зробила у прямому ефірі у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-ефір виконавиці, який записали й опублікували в Х.

Що відомо

Напередодні у прихильників з'явилися припущення про розрив пари через те, що вони відписалася один від одного в Instagram.

Cardi B та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Через кілька днів співачка вийшла в ефір і підтвердила чутки підписників. Вона зізналась, що розлучення сталось ще у жовтні.

"Я не знаю, чи отримували ви підказки від мене з мого життя або з моїх історій, коли я вмикала певну музику. Я вже хвилину самотня, але я боялася... не боялася, а просто не знала, як сказати про це світові. Але сьогодні я відчуваю, що це знак. Востаннє, коли я була в прямому ефірі, я хотіла сказати вам, але не знала, як сказати, тому передумала", - зізналася реперка.

Причин розриву знаменитість не назвала. Раніше поширилися чутки про те, що Offset зрадив артистку з Chrisean Rock.

Нагадаємо, Карді та Оффсет таємно одружилися 20 вересня 2017 року.

У 2019 році у них з'явилася донька Калче Кіара, а восени 2021 року народився син Вейв.

Cardi B з Offset та дітьми (фото: instagram.com/iamcardib)

Нещодавно ми рощповідали, що відомий американський режисер розлучається з дружиною після 14 років шлюбу.

Також ми писали, що популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом.

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