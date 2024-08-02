Відома американська реперка оголосила про третю вагітність після того, як подала на розлучення

Карді Бі вагітна втретє

У своєму блозі зірка оприлюднила кілька кадрів. Вона постала у червоній атласній сукні, яка дозволила відкрити кругленький живіт. У підписі до знімків співачка зауважила, що "з кожним кінцем приходить новий початок".

"Ти нагадав мені, що я можу мати все. Ти нагадав мені, що ніколи не треба обирати між життям, коханням і моєю пристрастю. Я дуже люблю тебе і не можу дочекатися, коли ти побачиш, чого допоміг мені досягти, до чого ти мене підштовхнув", - зворушливо звернулася співачка до свого малюка.

"Буває вкрай важко проходити різні життєві випробування, проте ти, твій брат і твоя сестра показали мені, чому варто їх проходити", - також зауважила вона.

Зірка засвітила кругленький живіт (Фото: instagram.com/iamcardib)

З Offset артистка розірвала стосунки після 6-річного шлюбу. Також у мережі заявлялося про те, що вона нібито домагається повної опіки над їхніми спільними дітьми. Як відомо, у цьому шлюбі у них народилися син Вейв та донька Калче Кіара.

Окрім дітей від Карді, реп-виконавець має нащадків від своїх попередніх стосунків: синів Джордана та Коді, доньку Калеа Марі.

Вперше про розставання з батьком своїх дітей Карді оголосила наприкінці минулого року. Вона зізналася, що вже самотня, але не знала, як повідомити шанувальникам цю новину.

"Я самотня, але я боялася. Не просто боялася, я не знала, як сказати про це світу. Але я відчула, що сьогоднішній день став для мене знаком", - ділилася вона.

Карді Бі та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Зірка натякала на ймовірний розрив і раніше, коли відписалася від свого обранця у соцмережах та стала розміщувати неоднозначні stories у блозі.

За Offset реперка вийшла заміж у вересні 2017 року, і в мережі час від часу пліткували про невірність чоловіка у цьому шлюбі.

У 2018 вони оголошували про розлучення, а потім помирилися. У вересні 2020 виконавиця все ж подала заяву, але пізніше її скасувала.

"Я знаю, що у моїх стосунках багато драми й все таке. Але тут також є багато любові, пристрасті, довіри, є велика дружба. Ми завжди разом проти цього світу", - висловлювалася вона про свої бурхливі стосунки з репером.