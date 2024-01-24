Відома акторка з болем розповіла про чоловіка на фронті: "Пішов на завдання і не виходив на зв’язок"

Акторка розповіла про чоловіка на фронті

За словами Анастасії, зараз вона переживає непростий час, адже її найближчі люди перебувають на фронті.

Зокрема, коханий зірки Макс Ніколаєнко, якому зараз доводиться "заново знайомитися із світом мирного життя".

Чоловік Анастасії Карпенко (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

"Але нам вдається все це вирішувати швидко. Адже він може повернутися всього на три дні, і ми не маємо часу знайомитися заново", - поділилася Карпенко.

Також вона згадала непросту історію, яка сталася з її чоловіком на передовій.

"Нещодавно чоловік попередив, що піде на завдання на 10 днів і не буде на зв’язку. А фактично його не було 17 днів. І весь цей час я ні в кого не могла нічого дізнатися. Можете собі уявити, що я пережила", - розповіла акторка.

Кожен ранок, каже знаменитість, починався зі сліз. Анастасія прокидалася - і плакала. Молилася, щоб усі ці дні привели нарешті до моменту, коли коханий зателефонує.

Анастасія Карпенко (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

"Але розуміла, що цього може і не статися. Якщо хтось телефонував з незнайомого номера, боялася брати слухавку… Все це важко, але тримаюся. Я ж не одна така, в багатьох жінок така сама ситуація. А деякі з моїх знайомих дівчат втратили чоловіків", - додала Анастасія.

Артистка зізнається, що дочка Марійка дуже сумує за татом.

"Зараз у неї такий вік, коли вже потребує батька. Вже розуміє його роль і цінність у своєму житті. Ми намагаємося в дні його приїзду максимально перебувати в любові та розумінні", - розповіла знаменитість.

"Багато говорити, слухати. І святкувати. От ці три дні, що ми маємо, намагаємося святкувати", - продовжила вона.

Анастасія Карпенко (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

До слова, старший брат акторки теж перебуває на фронті, однак вони також дуже рідко бачаться.

"Його родина виїхала до Німеччини і поки планує залишатися там, тому в нього немає потреби приїздити часто в тил. Але коли буває, обов’язково бачимося. Ми зараз живемо з нашою мамою. Тому, коли брат приїжджає, то до нас трьох - до мами, мене і нашої маленької", - підсумувала Карпенко.

Нагадаємо, Анастасія - українська актриса, відома за ролями кардіохірурга Оксани Ковальчук у телесеріалі "Лікар Ковальчук" та Дани Романової у шоу "За три дні до кохання".

У 2015 та 2017 роках зіграла у проєктах "Слуга народу" та "Леся+Рома" у 2005 році.

У творчому доробку Анастасії також низка російськомовних серіалів.