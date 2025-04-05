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Відновлять силу та впевненість. Чотири вправи, які потрібно виконувати після 60 років

Субота 05 квітня 2025 18:18
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Відновлять силу та впевненість. Чотири вправи, які потрібно виконувати після 60 років Названо вправи, які варто виконувати кожному після 60 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком тіло потребує особливого підходу до фізичних навантажень, щоб зберігати силу, гнучкість та впевненість у собі. Деякі вправи рекомендується виконувати кожному після 60 років для підтримки активності та зниження ризику хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Станова тяга з гирями

Станова тяга з гирями зміцнює ноги, сідничні м’язи, м’язи преса та спини, які необхідні для постави, рівноваги та повсякденних рухів, як-от підняття речей або вставання зі стільця. Цей рух підвищує силу нижньої частини тіла та зміцнює впевненість у підйомі.

Щоб виконати вправу, необхідно:

  • встати, розставивши ноги на ширині стегон, помістивши між стопами гирі
  • відведіть стегна назад і злегка зігніть коліна, щоб дістатися до гирі
  • міцно візьміться за ручку, проведіть через п’яти, підніміться та стисніть сідниці у верхній частині
  • контрольно опустіть гирю, відштовхнувши стегна назад

Рекомендовані підходи та повторення: 3 підходи по 8-12 повторень.

Відновлять силу та впевненість. Чотири вправи, які потрібно виконувати після 60 роківСтанова тяга з гирями (фото: eatthis.com)

Підйоми

Кроки покращують силу ніг, стабільність і координацію. Вони зміцнюють рівновагу та імітують реальні дії, такі як підйом по сходах або ступання на бордюри, роблячи щоденні пересування більш керованими та безпечнішими.

Як це зробити:

  • встаньте перед міцною сходинкою та поставте ноги на ширині стегон
  • поставте спершу одну ногу на сходинку, а потім іншу
  • зробіть контрольний крок вниз, ведучи тією ж ногою.
  • зробіть 3 підходи по 10 повторень

Відновлять силу та впевненість. Чотири вправи, які потрібно виконувати після 60 роківПідйоми тіла (фото: eatthis.com)

Рухи ногами

Вправа зміцнює корпус, хват і плечі, одночасно покращуючи баланс і поставу. Носіння ваги в одній руці заважає стабільності та імітує реальні завдання, як-от перенесення продуктів чи валізи.

Виконуйте вправу так:

  • встаньте прямо, ноги поставте на ширині стегон, тримаючи гантель в одній руці
  • стисніть прес та тримайте плечі рівними
  • йдіть вперед рівномірними, контрольованими кроками
  • тримайте вертикальну позу, не нахиляючись набік
  • поміняйте руки та повторіть

Відновлять силу та впевненість. Чотири вправи, які потрібно виконувати після 60 роківВправа "рухи ногами" (фото: eatthis.com)

Жим однією рукою

Цей рух зміцнює верхню частину тіла, одночасно підвищуючи стабільність тіла. Жим однією рукою змушує м’язову частину працювати інтенсивніше, покращуючи баланс і координацію, одночасно зміцнюючи груди, плечі та трицепси.

Як це зробити:

  • ляжте на лаву, міцно поставши ноги на підлогу
  • тримайте гантель в одній руці та повільно опускайте, поки лікоть не досягне кута 90 градусів
  • поверніться у вихідне положення
  • виконайте рухи іншою рукою

Рекомендовані підходи та повторення: 3 підходи по 8-12 повторень на руку.

Відновлять силу та впевненість. Чотири вправи, які потрібно виконувати після 60 роківЖим однією рукою (фото: eatthis.com)

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