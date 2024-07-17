Відновите м'язи та енергію: ось який фрукт потрібно їсти після тренування

Що їсти після тренування

Дієтолог Емі Гудсон розповіла, що банани є швидким джерелом енергії. Вони переповнені вуглеводами, а саме природними цукрами, такими як сахароза, фруктоза та глюкоза.

Ці цукри є швидким і легко засвоюваним джерелом енергії. Споживання банана після тренування допомагає відновити запаси глікогену в м’язах, які можуть вичерпатися під час тренування.

Насичують організм калієм

Вони насичують організм калієм та є одним з найкращих дієтичних джерел калію. Калій - це електроліт, який відіграє вирішальну роль у підтримці балансу рідини, регуляції м’язових скорочень і підтримці нервових сигналів.

Потовиділення може призвести до втрати калію, а вживання банана допомагає відновити рівень електролітів.

Зменшують м'язові судоми

Калій у бананах може допомогти знизити ризик м’язових спазмів, особливо після більш інтенсивного тренування. Калій необхідний для правильної роботи м’язів, і його поповнення може сприяти розслабленню м’язів і запобігати судомам.

Також такий фрукт містять природні антиоксиданти, такі як дофамін і вітамін С. Ці сполуки допомагають запобігти окислювальному стресу, спричиненому тренуваннями. Окислювальний стрес може призвести до запалення та пошкодження клітин, а антиоксиданти відіграють певну роль у пом’якшенні цих ефектів.

Зручно брати з собою

Банани - це зручна і переносна закуска, яка не потребує підготовки. Це робить їх практичним вибором для тих, хто шукає швидкий і легкий варіант для їжі після тренування.

Важливо знати, що фрукти наповнені основними вітамінами та мінералами, які зміцнюють загальне здоров’я та допомагають у процесі відновлення після тренування.

Багато фруктів також мають високий вміст води, що може допомогти відновити гідратацію після втрати води через піт під час тренування. Крім того, фрукти легко засвоюються, що робить їх ідеальним вибором для швидкого перекусу після тренування.

Кому не можна їсти банани

Банани протипоказані при таких захворюваннях: