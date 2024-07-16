Тренер назвав продукти, яких можна зʼїсти багато і не переживати за фігуру

При схудненні варто слідкувати за своїм раціоном та обирати низькокалорійні продукти. Тренер розповів, які продукти можна їсти у великій кількості та не переживати за фігуру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Які продукти їсти

За словами експерта, існують продукти, які можна їсти у великій кількості та не переживати за набір зайвої ваги.

В першу чергу - це будь-які листові салати, адже там калорій практично немає.

Далі варто їсти овочі, які не містять у собі крохмаль, тобто ті які ростуть над землею. Тренер зазначив, що можна також їсти ті, що ростуть у землі, в них калорії є, але у маленькій кількості.

Не варто забувати про ягоди та фрукти, які також повинні бути у раціоні.

До того ж слід включити продукти з низьким вмістом жирності, це може бути птиця або індиче філе - там жиру практично немає, лише білок і то в малій кількості, лише 20%.

Окрім того, варто їсти яловичину і не жирні сорти риби.

Низькокалорійні напої

Вода з лимоном

Вода із лимоном сприяє прискоренню метаболізму. Воду з лимоном слід вживати вранці натще і між прийомами їжі, особливо людям, що дотримуються низькокалорійної дієти.

Чай

Чай зелений, чорний або інший, що не містить цукру, є гарним вибором для зменшення кількості калорій у вашому раціоні. Чай містить антиоксиданти, які допомагають знизити запалення в організмі та підтримувати здоров'я.

Кава

Чорна кава без цукру містить менше ніж 5 кілокалорій на чашку і може допомогти пробудити ваш метаболізм, що сприяє зниженню ваги.

Імбирний чай

Імбир покращує метаболізм та перешкоджає появі нових жирових відкладень на животі. Імбирний чай може бути чудовою альтернативою солодким напоям.

Томатний сік

Томатний сік містить мінімум калорій, сприяє позбавленню жиру, містить антиоксиданти, які перешкоджають розвитку багатьох захворювань.