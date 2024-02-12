"Видно неозброєним оком". Вчені б'ють на сполох через сонячну пляму, ширшу за Землю в 15 разів

Сонячні плями утворюються регулярно, проте нещодавно вчені зафіксували гігантську пляму AR3576, обернену "обличчям" до нашої планети і більшу за Землю у 15 разів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про гігантську сонячну пляму та її ймовірний вплив на Землю.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Spaceweather, Space.com.
Нещодавно марсохід NASA під назвою Perseverance зробив з поверхні Червоної планети знімки, які показали гігантську групу сонячних плям, які практично "зливаються" в одну.
У своїй сукупності вони простягаються на понад 200 000 кілометрів і містять щонайменше чотири темних ядра, кожне з яких перевищує розміри Землі.
Нині ця масштабна сонячна пляма під назвою AR3576, що в цілому у 15 разів ширша за Землю, розвернулася у бік нашої планети.
Плями на Сонці утворюються регулярно через особливості його магнітного поля. Це, по суті, просто холодніші (і тому темніші) ділянки космічного об'єкта.
Водночас такі плями є важливим чинником космічної "погоди" для планет Сонячної системи, оскільки провокують спалахи випромінювання і навіть викиди деяких речовин з Сонця.
Зазвичай такі плями мають розмір до 12 000 кілометрів (майже як діаметр Землі), однак інколи вони "сходяться" разом, як це сталося з плямою AR3576.
Сонячна пляма AR3576 (інфографіка: NASA/SDO/AIA/EVE/HMI)
Зафіксована Perseverance сонячна пляма настільки велика, що її можна побачити з Землі неозброєним оком. Достатньо лише вдягти спеціальні окуляри для спостереження за затемненнями.
Згідно з інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, ця сонячна пляма може становити загрозу й викликати сонячні спалахи найпотужнішого типу - класу X.
На думку вчених, обернена до Землі AR3576 може "створювати" полярне сяйво, спричиняти перебої з радіозв'язком та впливати на електронні технології на Землі.
Крім того, ця сонячна пляма може стати причиною потужних геомагнітних бур.
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